Skyによると、ガラタサライ・イスタンブールはこのボスニア人FWをストライカーのポジションにおける絶対的な補強候補に据え、すでにシュツットガルトに正式オファーを送ったという。ただし、その金額はわずか1500万ユーロにとどまるようだ。これはスポーツ担当取締役ファビアン・ヴォールゲムートを擁するシュヴァーベンにとって、あまりにも少なすぎるはずだ。

シュツットガルトはわずか2年前、当時28歳だったデミロヴィッチをアウクスブルクから引き抜くために2300万ユーロを投じたばかりだ。以降、彼の市場価値が大きく下がったとは考えにくい。

デビューシーズンは公式戦43試合で16ゴールを記録して終えた。しかも前線にはニック・ヴォルテマーデ、デニズ・ウンダフという強力なライバルがいた。それでもその数字を残した。前シーズンは37試合で15ゴール5アシストをマーク。長引く足の負傷により、10月半ばから年末まで戦列を離れていた。

デミロヴィッチはペイチノヴィッチ加入を歓迎、それでもVfBシュツットガルト残留を希望

VfBがセンターフォワードのポジションでVfLヴォルフスブルクからジェナン・ペイチノヴィッチを加え、大型かつ高額な補強を行ったことで、最近はデミロヴィッチをめぐる退団のうわさが増えていた。とりわけアイントラハト・フランクフルトやリーズ・ユナイテッドへの移籍と結び付けられていた。

フェネルバフチェ・イスタンブールからの関心も取り沙汰されていたが、そのためクラブは明確に否定する声明を出した。セバスティアン・ヘーネス監督も、7月末の時点で強い不快感を示していた。44歳の指揮官はBildに対し、「書かれていたことのいくつかには戸惑い、正直に言って腹も立った」とコメント。「私の目標は、常にVfBにベストな選手たちをそろえることだ。そしてメドはその中の一人だ」と語った。

デミロヴィッチ自身も、ペイチノヴィッチの移籍が決まる前から同様の口調で、新たな競争環境に向き合い、シュツットガルトに残りたい考えを明かしていた。「彼はぜひ来ていい。心から歓迎するよ」と新たなライバルについて語り、自身の将来についてはこう付け加えた。「チームの力になりたいし、できるだけ多くのゴールを決めたい。そしてさらに前進し、成功するシーズンを送りたい」

また、VfBで臨む今後のチャンピオンズリーグのシーズンにも特別な高揚感を抱いていたようで、特に実現を望む対戦相手も明かした。「イングランドのチームと当たりたい。そうなったらクールだね。アーセナルと対戦してみたい。エミレーツ・スタジアムで」とデミロヴィッチは語った。

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ガラタサライ・イスタンブールはビクター・オシムヘン流出を警戒か

退団を考えているようには聞こえない。それでもクラブはデミロヴィッチを戦力として見込んでいる一方で、Skyによれば完全な非売品というわけではないようだ。ガラタサライはこのワールドカップ出場選手に対し、VfBよりも大幅に高い手取り年俸を提示し、3年から4年の契約をオファーしているという。

元バイエルンのスター、レロイ・サネや元ドイツ代表主将イルカイ・ギュンドアンもプレーするこのトルコの強豪は、宿敵フェネルバフチェと同じく新シーズンでつまずいた。フェネルが開幕戦を1-2で落とした一方、ガラは昇格組チョルム相手に20分間の数的優位がありながら、最後は劇的な土壇場の引き分けに持ち込むのがやっとだった。

スーパースターのビクター・オシムヘンが先制点を決めてガラタサライを前に出したが、その後この大穴候補がわずか2分間で2点を奪った。それでも90分にガラへ勝ち点1をもたらしたのは、再びオシムヘンだった。このナイジェリア代表FWは2年前からトルコの強豪でプレーしており、公式戦75試合で61ゴールを記録。ガラタサライに2度のリーグ優勝と1度のカップ優勝をもたらしている。国民的英雄のように崇拝されている一方で、この27歳は今夏にもクラブを去る可能性があるようだ。

Telegraphによると、アーセナルがオシムヘン獲得の可能性を検討している。加えて、以前からサウジアラビアからの関心も存在しており、アル・ヒラルが獲得に向けてうずうずしているようだ。さらにガラがガブリエウ・マルティネッリとイーサン・ヌワネリにも関心を示しているとされるため、ガナーズとのつながりは最近さらに熱を帯びている。

おそらくオシムヘンをめぐるうわさが収まらないこともあり、いまガラタサライの視線はデミロヴィッチへと向いている。