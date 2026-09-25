47歳のベラミーは、この際、現在バイエルンを率いるバンサン・コンパニのもとでバーンリーのコーチを務めていた時代の出来事を振り返った。プレシーズン中にポルトガルの首都へ遠征した際、チームバスの車内から、現地の空港が大規模な警備体制によって完全封鎖されている様子を目にしたという。

乗客とスタッフは当初、深刻な脅威が発生したのではないかと推測していた。しかし、その後まもなく判明したところによれば、この大量の警察官と封鎖措置は、ひとえにクリスティアーノ・ロナウドを守るためのものだった。

「空港に着いた時、警察が至るところにいた。空港は完全に封鎖されていた」とベラミーは語った。「僕たちはバーンリーから来ていて、少しVIPのような扱いを受けていた。借りていた観光バスに乗っていたけど、それでも決められたルートで空港に向かわなければならなかった」

元プレミアリーグ選手は続けた。「あちこちに警察官の列とパトカーがいた。僕たちは『何かが起きたに違いない、ここには警報が出ているはずだ』と思った。すべてが封鎖されていた。ターミナルにいた人たちも、とにかく全部だ。僕たちはバスから降りることもできず、待たなければならなかった。保安上の問題か何かだと思っていたんだ」

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バーンリーは足止めに…クリスティアーノ・ロナウドが封鎖された空港を歩く

およそ15分の待機の後、バスの乗員たちはようやく状況を理解した。「僕たちは10分、15分ほどバスに閉じ込められていて、すると突然その車が現れた。停車して、男が1人降りてトランクへ向かい、リュックサックを取り出した。それから別の誰かが降りてきて、そのリュックを肩に掛けた。で、それが誰だったと思う？ ロナウドだったんだ」

ベラミーはさらにこう付け加えた。「彼はたった1人で歩いていて、周囲には警察がいて、リスボン空港は封鎖されていた。警察官でさえ写真を撮っていた。誰も彼の邪魔はできなかった」

この登場がバーンリーのチームに与えたインパクトは大きかった。「あれは、僕がこれまで1分間見続けた中で最もクールな歩き方だった。僕たちはみんなバスの中で言葉を失っていた。それまで文句を言っていた全員が、すぐに黙った。まるで大統領のようだった」とウェールズ人のベラミーは語った。「空港全体をどうやって止められるんだ？ 僕なんてカーディフ空港で自分のコンピューターすら税関を通せないだろう。今、僕はいったい何を見たんだ？ この話をするのは、あの男がとにかくそれほど偉大だからだ。本当にただただ『ワオ』だった。あの瞬間を体験できて本当に良かった。なぜなら彼は、単なるスーパースター以上の存在だからだ」

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クリスティアーノ・ロナウドはポルトガル代表で何試合に出場した？

ベラミーとロナウドが現役時代に最後にピッチ上で対戦したのは2008年10月だった。当時、ベラミーが所属していたウェストハム・ユナイテッド戦で、ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドの一員として2-0の勝利の中で2得点を挙げた。そして木曜夜、指揮官となったベラミーは、現在41歳となったアル・ナスルのFWと再び対戦した。ロナウドはこの試合で234試合目の代表戦に出場し、24年間にわたってセレソンでプレーしている。ポルトガルはこの一戦を1-0で制し、ロナウドはその中で決定機を1本外した。

5度のバロンドール受賞者であるロナウドの年齢を考えても、ベラミーはその高いレベルを維持していることにさほど驚いてはいなかった。ロナウドは今夏、2026年ワールドカップが自身にとって最後の大きな大会になると語っていた。ただ、現役引退の正確な時期は依然として定まっていない。

「彼が今もなお、これまでずっと示してきたプロ意識を持ってプレーしていることに驚きはない」とベラミーは語った。「それは彼がどれだけ賢いかにも関係している。どうやって自分を温存すべきかを知っているし、いつエネルギーを無駄にしてはいけないかも分かっている。そして今もなお、ゴールへの嗅覚を持っている。それは決して失われないものだ。僕たちは単にこの世代で最も偉大な選手の1人について話しているのではない。彼が成し遂げてきたことを考えれば、あらゆる世代を通じての話なんだ」