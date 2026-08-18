空港のシナリオは繰り返されなかった：PAOKの本拠地で乱入と大規模な抗議

ギリシャの名門PAOKのクラブ内部では、事態が急速に進展し、大規模なサポーターの抗議行動が巻き起こった。多数のファンがクラブの本拠地「トゥンバ」スタジアムに乱入し、オーナーである実業家イバン・サビディス氏との面会を要求したのである。これは、トップチームのスター選手ヤニス・コンスタンテリアスをドイツのボルシア・ドルトムントへ売却することにクラブ首脳陣が同意したことを受けての動きだった。

コンスタンテリアス（23歳）は、このギリシャのクラブのアカデミー出身者の中でも最も傑出した選手の一人だ。2021年にトップチームへ昇格して以降、190試合で44ゴール・26アシストを記録することに成功。さらにこの若きプレーメーカーはチームを牽引し、ギリシャ・スーパーリーグとギリシャ杯の2冠を制覇したほか、2年前にはUEFAヨーロッパ・カンファレンスリーグのベスト8進出にも導いた。

ファンの間でこのように大きな存在感を放っていたにもかかわらず、PAOKはボルシア・ドルトムントとの間で、約2200万ポンドの移籍金で彼を売却する合意を成立させた。ギリシャ代表のこの選手は年俸260万ポンドで5年契約に署名することになる。合意には最大500万ポンドに達する追加のボーナスが含まれており、加えてPAOKは将来の再売却額の17.5％を保持する。これらのボーナスが発動された場合、コンスタンテリアスはクラブ史上最も高額な売却案件となる。

しかし、この移籍はサポーターの間に激しい怒りを爆発させた。日曜日には約400人のファンが「トゥンバ」スタジアム前に集結し、そのうちの一団はスタジアム内にあるクラブの事務所に乱入。オーナーのイバン・サビディス氏（67歳）に直接の説明を求め、選手のドルトムントへの売却を思いとどまらせるための最後の試みに出た。ドルトムントは、PAOKの伝統的なライバルであるアリスと密接な関係を持つクラブだと、英紙「ザ・サン」は伝えている。

こうした過熱した事態は、ルーマニア人監督ラズヴァン・ルチェスクが今夏に退任したことを受けて生じたものだ。ルチェスクは、2度に分かれた在任期間の計7年間でPAOKをリーグ2度、カップ2度の優勝に導いた、クラブ史上最も成功した監督である。

今回の出来事は、8年前に起きたクラブオーナーの有名な事件を想起させる。当時サビディス氏は、AEKアテネとの大一番の試合中、オフサイドを理由に自チームのゴールが取り消されたことに抗議し、ベルトに拳銃を差した状態で「トゥンバ」スタジアムに乱入した。この騒動は、彼に対する3年間のスタジアム入場禁止処分と8万7000ポンドの罰金、さらにPAOKへの勝ち点3の剥奪と5万5000ポンドの罰金で決着し、これが原因でチームは2018年のリーグ優勝を逃した。

ドルトムントの空港に到着した後、コンスタンテリアスはあるファンと会い、そのファンは「トゥンバ」スタジアムに集まったサポーターたちと生のビデオ通話を行った。その中で選手本人が、退団の決断は自らの個人的な意思によるものだと彼らに説明した。

特筆すべきは、この若きプレーメーカーがこの2年間で退団に近づいていたことだ。2024年にはレッドブル・ザルツブルクへの移籍が取り沙汰され、昨年には1500万ポンドに加え追加のボーナスとして数百万ポンドという条件でシュツットガルトへの加入寸前まで至っていた。しかしサビディス氏はサポーターの圧力に応じて土壇場でこの移籍を白紙撤回した。報道によれば、彼は選手がドイツへ向かう飛行機に搭乗する前に、空港から戻るよう命じたという。これによって当時、選手はより高い年俸で2029年までの契約延長を果たし、その際には「もし選手が明確に退団の意思を示した場合、クラブオーナーはその移籍に反対しない」とする「紳士協定」が交わされていた。