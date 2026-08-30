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移籍ニュース：堂安律はフランクフルトに残留するのか？

フランクフルトでは、まだ陣容にかなりの動きがありそうだ。特に注目されているのが堂安律だ。

日本人ウイングは、アル・イティハドと協力関係で合意に達したとされている。これはSkyが報じたもの。フランクフルトもこの合意について知らされているという。すでに数日前には、堂安がアル・イティハドでレバークーゼンへ移籍したムサ・ディアビの後任になるとのうわさも浮上していた。

堂安にはサウジアラビアで、年間900万ユーロの手取り年俸が提示される見込みだという。同時に、フランクフルトには1800万ユーロのオファーが届いている。両クラブがデッドラインデーまでに移籍で合意に至るかは不透明だ。

堂安のほかにも、火曜日までにさらに3人のフランクフルト所属選手がクラブを去る可能性がある。すでに決まっているのはセンターバック、アルトゥール・テアテの退団で、レンタルでボローニャへ移る。ジャン＝マッテオ・バオヤについても移籍の公算が高まっており、このウイングはハル・シティへ向かう可能性がある。

ウーゴ・ラーションにも退団の可能性が取り沙汰されている。 このMFはイングランドの2クラブと話し合いを行っており、その中にはクリスタル・パレスも含まれている。もう1つの関心クラブについては報道が分かれている。Transfermarkt.deはブレントフォードを挙げる一方、Sky はフラムと伝えている。

ニールス・ンクンクにも移籍の可能性がある。左サイドバックの同選手はフランス1部のOGCニースとの関連が報じられており、実現すれば母国復帰となる可能性がある。

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移籍ニュース：ジェイミー・レヴェリングはローマのリスト入りか

ローマがシュトゥットガルトにジェイミー・レヴェリングについて打診した。 Sky Italia の情報によると、イタリア側はシュヴァーベンのクラブに具体的なスキームを提示している。500万ユーロのレンタルに加え、その後に3500万ユーロでの買い取り義務が発生する内容だ。移籍市場の専門家ジャンルカ・ディ・マルツィオによれば、シュトゥットガルトはこの最初の提案を拒否した。

ドイツ版Skyによると、ローマはドイツ代表の同選手に5年契約を提示し、移籍を説得したい考えだという。ただ、レヴェリングには他クラブも関心を示しているようだ。追加の関心先としては、インテルやイングランドのクラブなどが挙げられている。

25歳の移籍をシュトゥットガルトは原則として否定していない。シュトゥットガルトは選手売却による収入を必要としている。ただし、退団実現にはローマがオファーをさらに改善し、移籍に踏み切るようシュトゥットガルトを納得させる必要があるようだ。

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移籍ニュース：元レバークーゼンのレオン・ベイリーがスペインへ？

セビージャがレオン・ベイリーの獲得を検討しているようだ。移籍市場の専門家サシャ・タヴォリエリによると、アンダルシアのクラブはすでにアストン・ヴィラと直接やり取りしているという。その中で浮上しているのは異例のスキームだ。ベイリーはまずバーミンガムで2027年まで残る契約を延長し、その後にレンタル移籍する可能性がある。

ジャマイカ代表として41試合に出場している同選手は、2021年に3100万ユーロでレバークーゼンからヴィラへ移籍した。ただ、現在ではプレミアリーグのクラブでの立場は限定的とみられている。今季最初の2試合では、いずれもベイリーは試合登録メンバーに入らなかった。

セビージャに加え、アル・ディリヤもこのウイングの獲得を狙っているようだ。サウジアラビアのこのクラブは今季に昇格したばかりだ。

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移籍ニュース：アタランタ主将が退団間近か

35歳のマルテン・デ・ローンは、セリエA内での移籍に近づいている。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノによると、ローマとアタランタは守備的MFの移籍で口頭合意に達した。

オランダ代表として44試合に出場しているデ・ローンは、直近ではアタランタで主将として確固たる地位を築き、定期的にチームをピッチへ導いていた。ただ、今季はここまでまだ出場していない。

一方で、移籍金の額は未定のままだ。デ・ローンのベルガモでの契約は2027年まで残っており、そのためアタランタは契約満了の1年前にもかかわらず移籍金を受け取ることになる。その額がどれほどになるかは、現時点では明らかになっていない。

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移籍ニュース：RBライプツィヒはさらにFWを放出するのか？

コンラート・ハーダーを巡っては、どうやら解決策が見えてきた。RBライプツィヒのセンターフォワードは、ラシン・ストラスブールへの移籍を完了させるためフランスへ向かう見通しだと、デンマークのTipsbladetが伝えている。それによると、今季終了までのレンタルが予定されている。

ハーダーは昨年になってから、2400万ユーロでスポルティングからライプツィヒに加入したばかりだった。ここ数日、このデンマーク人は複数クラブとの関連が報じられていた。セビージャやラツィオに加え、リーズ・ユナイテッドやガラタサライも移籍先候補とみられていた。

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移籍ニュース：チェルシーが新GKを獲得

アルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスがチェルシーに加わり、スタンフォード・ブリッジで複数年契約を結ぶ。移籍金としてアストン・ヴィラには約870万ユーロが支払われる見込みだ。

マルティネスは2020年にアーセナルからヴィラへ移籍。33歳の同選手はバーミンガムのクラブで公式戦通算256試合に出場した。

チェルシーでは、2022年W杯優勝メンバーの同選手が今後正GKの役割を担う見込みだ。これまでの正守護神ロベルト・サンチェスは、直近で何度もミスが目立っていた。

アストン・ヴィラはすでにマルティネスの退団に備えていたようだ。約1週間半前には鈴木彩艶を獲得しており、今後はアルゼンチン人GKの後継者として起用可能な状況にある。これに先立っては、ヨーロッパリーグ王者の新たな正GK候補としてノア・アトゥボルも有力視されていた。 ただ、このドイツ人GKはその後フランクフルトへ移籍した。

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