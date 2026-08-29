その他の移籍ニュースと噂：

新たな展開か？ アルバレスに衝撃の選択肢が浮上

ドルトムントの今夏最大の敗者が衝撃移籍へ？

アストン・ヴィラ、ゴレツカに続いて元バイエルンのスターを獲得へ

移籍、ニュース：サシャ・ボエ、ブンデスリーガ内で移籍の可能性？

夏の移籍期間終了を目前に控え、サシャ・ボエの新天地探しにおいて、驚くべきことにドイツ国内での選択肢が浮上している。25歳のフランス人はバイエルンで売却候補の最上位に置かれ、クラブから構想外であることを伝えられており、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルもまた、公の場でバイエルンがこのフランス人選手を放出したがっていることを強調していた。

しかし、これまでのところ具体的なオファーはなく、ガラタサライへの再復帰の可能性を除けば、この案件に大きな動きはほとんどなかった。

そうした中、Hamburger Morgenpostによれば、ハンブルガーSVが右サイドの長らく埋まっていない穴を埋めるべく、この右サイドバックに関心を寄せているという。競技面ではこのフランス人は大きな補強となり得るが、資金面ではこの取引は不安定な状況にある。

約1500万ユーロでの完全移籍は北ドイツのクラブにとって手の届かない金額であり、現実的にはレンタル移籍しか考えにくい。だが、一時的な移籍であってもミュンヘンでの給与は極めて大きな障害であり、取引実現には関係者が創造的な解決策を見つける必要がありそうだ。

さらにHSVは並行して動いており、競技面でも魅力的でありながら、資金面ではより現実的な別案にも目を向けているようだ。 それによれば、ハンザ同盟都市のクラブはバイエル・レバークーゼンおよび同クラブの右サイドバック、アルトゥールについて、レンタル移籍で合意したという。これはSkyが報じている。これにより、ボエの話題はハンブルクではいったん消え、バイエルンでは引き続き現在進行形となる。

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移籍、ニュース：ガラタサライ、ラファエル・レオン到着を予告

トルコの最多優勝クラブは土曜午後、ラファエル・レオンの到着が間近であることを発表した。ガラタサライはXを通じてファンに対し、15時45分にアタテュルク空港へ来て新たなスーパースターを迎えるよう呼びかけた。代理人のアントニオ・レオとともに現地へ向かったレオンは、土曜日中にもイスタンブールの名門クラブと契約書にサインする見通しだ。

契約は2030年までとされ、レオンには年俸1000万ユーロの手取りがもたらされるとみられている。ボーナスを含めると、ガラタサライはACミランに4500万ユーロを支払う見込みだ。





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移籍、ニュース：モハメド・アムーラ、VfLヴォルフスブルク退団の可能性

モハメド・アムーラはまだVfLヴォルフスブルクを去る可能性がある。ここにきて、フランスからOGCニースという新たな関心クラブが浮上した。移籍市場の専門家サシャ・タヴォリエリによれば、26歳のアタッカーの移籍の可能性をめぐって、すでにクラブ間で協議が進められているという。

RMC の情報によると、これは2000万ユーロの買い取りオプションが付帯するレンタル移籍の話だという。交渉はすでにかなり進展しているとされる。

アムーラについては最近、オリンピック・マルセイユとシャルケ04も関心を示していた。さらに、fussballtransfers によれば、セリエAのウディネーゼ・カルチョもヴォルフスブルクのストライカーに興味を示しているようだ。

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移籍、ニュース：バイエル・レバークーゼン、3500万ユーロの補強へ？

バイエル・レバークーゼンでは、右サイドの再編計画が具体的な形を取りつつある。ムサ・ディアビの移籍はどうやら成立間近である一方、新たな右サイドバック探しも決定的な一歩を前進させたようだ。

kicker によると、ゲラ・ドゥエはヴェルクスエルフへの移籍を決断したという。23歳のコートジボワール人は首脳陣に承諾を伝えており、レバークーゼン行きを明確に希望しているとされる。残る主な焦点は、バイエルとRCストラスブールの合意だ。

ただし、金銭条件では両クラブの考えにはなお隔たりがある。kickerによれば、レバークーゼンはドゥエに3000万ユーロを支払う用意があるという。ストラスブールは当初、5000万ユーロを要求して交渉に入っていた。

交渉が続いていることから、同専門誌はフランス1部のクラブがその移籍金の要求額をすでに大幅に引き下げたとみている。そうでなければ、バイエルはすでに別の選択肢に目を向けていたはずだという。fussballtransfersの情報では、3500万ユーロ前後で合意に達する可能性がある。

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移籍、ニュース：PSGの補強ツアーはまだ続く模様

パリ・サンジェルマンは、ブラッドリー・バルコラのリバプール移籍見込みによって得られる財政的余地の一部を、新たなセンターバック獲得に投じる可能性がある。地元紙Faro de Vigo によると、フランス王者はセルタ・ビーゴのハビ・ロドリゲスに関心を寄せている。

現時点で具体的なオファーはまだないものの、PSGはすでに23歳の契約条件について問い合わせを行ったとされている。

ロドリゲスの契約には4000万ユーロの契約解除条項が設定されている。ただし、イングランドからは複数クラブが関心を示している。エバートン、フラム、ニューカッスル・ユナイテッドも動きを検討しているとされ、火曜日のデッドラインデーまでに相応のオファーが届く可能性がある。

PSGは今夏ここまで新戦力に1億5200万ユーロを投じている。一方で、収入は約1億5500万ユーロとなっている。バルコラだけでも、極めて高い確率で最低移籍金1億1700万ユーロでレッズへ移籍するとみられている。

ロドリゲスはセルタの下部組織出身で、これまでクラブを離れたことがない。ワールドカップ前に初めてA代表でプレーしたこのスペイン代表選手は、これまでガリシアのクラブでプロとして90試合に出場している。ただ、最終的にW杯メンバーには選ばれなかった。

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移籍、ニュース：ブレーメン、左サイドバックを補強か

ヴェルダー・ブレーメンは、左サイドの守備を補強するための動きで次の段階に進みつつあるようだ。Sky の情報によれば、このブンデスリーガクラブはすでにムサ・ンディアイェと口頭合意に達している。もっとも、24歳の同選手がヴェーザー河畔へ移るには、なおRSCアンデルレヒトの許可が必要となる。

同報道によると、ベルギー1部クラブとの交渉も最終段階に入っている。想定されているのは買い取りオプション付きのレンタル移籍だ。ヴェルダーのダニエル・ティウネ監督は、これに先立ってンディアイェへの関心を公に認めていた。