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移籍情報：サシャ・ボエ、ブンデスリーガ内で移籍の可能性？

夏の移籍期間終了が迫る中、サシャ・ボエの新天地探しにおいて、ドイツ国内という意外な選択肢が浮上しつつある。25歳のフランス人はバイエルンで放出候補の最上位に置かれ、構想外であることも伝えられており、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルも公の場で、バイエルンがこのフランス人選手を手放したがっていることを強調していた。

ただ、これまで具体的なオファーはなく、ガラタサライへの再復帰を除けば、この案件に大きな動きはほとんどなかった。

そんな中、Hamburger Morgenpostによると、ハンブルガーSVがこの右サイドバックの調査に乗り出しているという。以前から埋まっていないサイドの穴を埋める狙いだ。戦力面では、このフランス人は知名度のある補強となるが、資金面ではこの取引は不安定な状況にある。

約1500万ユーロでの完全移籍は北ドイツのクラブにとって手が届かず、現実的にはレンタルしか考えにくい。だが、一時的な移籍であっても、ミュンヘンでの給与は極めて大きな障害となっており、実現には関係者が創造的な解決策を見つける必要がありそうだ。

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移籍情報：モハメド・アムラ、VfLヴォルフスブルク退団か

モハメド・アムラがVfLヴォルフスブルクを去る可能性がある。フランスからはOGCニースが新たな関心先として浮上した。移籍市場に詳しいサシャ・タヴォリエリによると、26歳のアタッカーの移籍を巡って、すでにクラブ間で協議が進められているという。

RMC の情報では、2000万ユーロの買い取りオプションが付いたレンタル移籍が議論の対象になっている。交渉はすでにかなり進んでいるようだ。

アムラには最近、オリンピック・マルセイユとFCシャルケ04も関心を示していた。また、fussballtransfers によると、セリエAのウディネーゼ・カルチョもヴォルフスブルクのFWに興味を持っているという。

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移籍情報：レバークーゼン、3500万ユーロの補強へ？

バイヤー・レバークーゼンでは、右サイドの新たな人選が具体化しつつある。ムサ・ディアビの移籍はどうやら成立間近となっており、新たな右サイドバック探しも決定的な一歩を踏み出したようだ。

kicker によると、ゲラ・ドゥエはヴェルクスエルフへの移籍を選択したという。23歳のコートジボワール人はクラブ首脳陣に承諾を伝えており、レバークーゼン行きを明確に望んでいるようだ。残る主な焦点は、バイヤーとラシン・ストラスブールの合意となる。

ただし、金銭面では両クラブの考えにまだ隔たりがある。kickerによれば、レバークーゼンはドゥエに3000万ユーロを支払う用意があるという。一方、ストラスブールは当初5000万ユーロを要求して交渉に入っていた。

それでも交渉は継続しており、同専門誌はフランス1部クラブが、現在は要求額を大幅に引き下げたとみている。そうでなければ、バイヤーはすでに別の選択肢に目を向けていたはずだという。fussballtransfersの情報では、約3500万ユーロで合意に達する可能性がある。

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移籍情報：PSGの補強行脚はまだ続く模様

パリ・サンジェルマンは、ブラッドリー・バルコラのリバプール移籍予定によって生まれる資金面の余地の一部を、新たなセンターバック獲得に充てる可能性がある。地元紙Faro de Vigo によると、フランス王者はセルタ・ビーゴのハビ・ロドリゲスに関心を寄せている。

現時点で具体的なオファーはまだないものの、PSGはすでに23歳の契約条件について照会したという。

ロドリゲスにはセルタで4000万ユーロの契約解除条項が設定されている。ただ、イングランドからも複数クラブが関心を示している。エバートン、フラム、ニューカッスル・ユナイテッドも動きを検討しているとされ、火曜日のデッドライン・デーまでに正式オファーが届く可能性もある。

PSGはこの夏、ここまで新戦力に1億5200万ユーロを投じている。一方で収入は約1億5500万ユーロに達している。バルコラだけでも、極めて高い確率で基本移籍金1億1700万ユーロでレッズへ移籍する見通しだ。

ロドリゲスはセルタの下部組織育ちで、これまでクラブを離れたことがない。ガリシアのクラブでは、ワールドカップ前に初めてA代表で出場したこのスペイン代表選手は、ここまでトップチームで90試合に出場している。ただ、最終的にW杯メンバーには選ばれなかった。

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移籍情報：ブレーメン、左サイドバック補強へか

ヴェルダー・ブレーメンは、左の最終ラインの補強に向けて次の段階に進みつつあるようだ。Sky の情報では、ブンデスリーガの同クラブとムサ・エンディアエの間では、すでに口頭合意に達しているという。ただし、24歳がヴェーザー川のクラブへ移るには、RSCアンデルレヒトの許可がなお必要となる。

報道によれば、ベルギー1部クラブとの交渉も大詰めを迎えている。契約形態は買い取りオプション付きのレンタルになる見込みだ。ヴェルダーのダニエル・ティウネ監督は、以前にエンディアエへの関心を公に認めていた。