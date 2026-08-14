Sky SportsとGuardianが一致して報じたところによると、アーセナルは今夏のクアンサー移籍の可能性を探るため、レバークーゼン首脳陣に接触した。

ガナーズは23歳の同選手によって、センターバックのウィリアム・サリバと右サイドバックのユリエン・ティンバーの負傷離脱を補いたい考えだという。クアンサーは本職のセンターバックに加え、4バックの右も務めることができるため、うってつけの存在だ。

このイングランド人選手は、昨年に移籍金3500万ユーロでリヴァプールからレバークーゼンへ加入し、バイエルでの力強いデビューシーズンによって、さらに大きなクラブの注目を集める存在となった。さらにイングランド代表にも定着し、トーマス・トゥヘル率いるワールドカップメンバーの一員にも選出。北米で行われた同大会では右サイドバックとして3試合に出場した。

アーセナルはクアンサー獲得へ少なくとも5000万ユーロを提示する必要か

アーセナルのクアンサー獲得への動きに成功の見込みがあるかは、極めて疑わしい。報道によれば、レバークーゼンは2030年までの長期契約を結ぶ主力の一人を手放すことに関心を示していない。Guardianによると、バイエルが本格的に検討に入るのは、少なくとも5000万ユーロのオファーが届いてからになるという。

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アーセナルは本来、探し求めている新たなDFにそれほどの資金を投じる意向はないとされる。イングランド王者はアストン・ヴィラのエズリ・コンサという別のセンターバックにも関心を寄せており、3500万ユーロのオファーは最近ヴィラに拒否されたという。アーセナルがレバークーゼンに対しても同程度の金額でひとまず打診し、ブンデスリーガのクラブが5000万ユーロ未満でも折れることを期待する可能性はある。

一方でリヴァプールは少し前まで、かつて5歳でレッズの下部組織に加わったクアンサーに対し、7000万ユーロの買い戻しオプションを保有していたとみられている。ただし、このオプションはすでに失効したようだ。

クアンサーは昨季、レバークーゼンのセンターバックで絶対的な主力だった。イングランド代表の同選手は公式戦44試合に出場し、5ゴールを記録した。