スペイン紙『AS』の報道によると、アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、すでにブラジル代表FWと最初の接触を取ったという。話し合いの中でアルテタ監督は、ヴィニ・ジュニオールがアーセナルにとって絶対に獲得したい選手であり、移籍が実現した場合にはロンドンのクラブにおける新プロジェクトが彼を中心に進められることになると伝えたとされている。

ヴィニシウスは日曜日にクラブW杯の休暇を終えてマドリードへ戻っており、今後数日以内に新指揮官ジョゼ・モウリーニョ監督と話し合いの場を持ち、自身の意向を説明するとみられている。

マドリーは26歳の決断を早期に求めていると伝えられており、選択肢は大きく2つ。レアル・マドリーとの契約延長か、それとも今夏のアーセナル移籍かだ。クラブは、現在の契約が満了する2027年にブラジル代表をフリーで手放す事態を何としても避けたい考えだという。

ヴィニシウスがサンティアゴ・ベルナベウで契約を延長するのかどうかという問題は、すでに約1年半にわたってくすぶり続けている。ウイングは基本的には引き続きマドリーでのプレーを望んでいるとされる一方、交渉では金銭面で障害が生じている。

その溝がどれほど埋めがたいものなのかについては、これまでも報道が分かれてきた。ただ、最新の『The Athletic』によれば、クラブと選手の考えには依然として明確な隔たりがあるようだ。

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ヴィニシウス・ジュニオール、レアル・マドリーに契約ボーナスを要求か

『The Athletic』によると、ヴィニシウス側は2025年春から、年俸総額で3000万ユーロ弱となるパッケージを求めているという。そこには契約ボーナスも含まれているとされ、同メディアによれば、これが最大の争点となっている。というのも、レアルはこれを受け入れるつもりがまったくないようだからだ。

そして、ここでアーセナルが登場する。『The Athletic 』によれば、ガナーズはここ数カ月にわたり、ヴィニシウスの不透明な状況を利用して、水面下でメガ移籍実現に向けた条件整理を進めてきたという。その後、英国メディアは一斉に、アーセナルがヴィニシウス獲得へクラブ史上最高額のオファーを準備しており、このドリブラーをクラブ史上最高給の選手にする意向だと報じた。

もっとも、ブラジル代表の獲得が安価になることはなさそうだ。契約は「すでに」来夏までとなっているにもかかわらず、ヴィニシウスが契約延長を選ばなかった場合、レアル・マドリーは移籍金として少なくとも1億5000万ユーロを要求するとみられている。