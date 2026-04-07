「移籍金は1億4000万ユーロ」…ジェラールがサラーの後継者として有望な選手を推す

リヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードは、今シーズン終了後にクラブを去ることになる「リヴァプール」のスター、エジプト代表モハメド・サラーの後継者として、ある傑出した選手を推した。

リヴァプールのスター、モハメド・サラーは、2025-2026シーズンの終了をもってリヴァプールを退団することを発表した。この決断は、「アンフィールド」の壁の中でエジプト人スターが築いた非凡な時代の終焉を意味する。

サラーは昨年4月、2027年6月までリヴァプールに残留する契約を結んでいたが、契約期間を全うすることはない。

この決定が発表されると、リヴァプールが後継となる優秀な選手を獲得しようとしている中、多くの報道がエジプト人スターの代役候補について取り上げた。

スティーブン・ジェラードは、バイエルン・ミュンヘンの24歳のスター、ミカエル・オリスこそが、右ウイングを務めるのに理想的な候補だと考えている。

しかし、45歳のジェラードは、所属クラブが彼の残留を強く望んでいるため、このフランス人選手の獲得は容易ではないことを理解している。

「Transfermarkt」によると、このフランス人選手の市場価値は1億4000万ユーロで、契約は2029年まで続き、違約金条項は設けられていない。

ジェラードは『talkSPORT Breakfast』の番組で次のように語った。「懸念は、サラーの代わりを見つけることにあると思う。完全に似たような選手という点で、獲得可能な選手はごくわずかしかいないだろう。ウーリスはその一人になると思うが、彼が獲得可能だとは思わない」

彼は続けた。「しかし、リヴァプールでプレーしていた経験、そして退団後の経験から言えば、リヴァプールのスカウト陣には様々な選択肢があるはずだ。だからといって、必ずしも完全に似た選手を探すとは限らない。」

さらにこう続けた。「例えば、サディオ・マニーの代役が必要になった時、我々はルイス・ディアスを選んだ。彼は、言ってみれば、少し異なるタイプだ。」

ジェラードはさらにこう付け加えた。「あるいは、ルイス・スアレスが去った時も、彼らが選手を補填するために様々な選択肢を持っていた。リヴァプールは、これまで去っていった大物選手たちの後任選びにおいて素晴らしい実績を持っている」。

サラーのような得点王というよりはアシストの王と見なされているオリスは、2024年にクリスタル・パレスから4500万ポンド超でバイエルン・ミュンヘンに移籍した。

彼はこれまでの95試合で36ゴール、51アシストを記録しており、その移籍金に見合う信じられないほどの価値を持つ選手であることを証明している。

今シーズンだけで、全大会通算40試合に出場し、44という驚異的な記録を残している。

バイエルン・ミュンヘンが自チームのプレイメーカーを失うことを望んでいないのは当然であり、今年初めにクラブの名誉会長ウリ・ヘーネスは、リヴァプールがウリスを獲得するという報道を否定した。

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