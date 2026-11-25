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バイエルンは水曜夜、チャンピオンズリーグでフランスの強豪リールと対戦するが、マイケル・オリーズは足の負傷で欠場する。それでも、このスター選手はデカトロン・アレナでの一戦を前に話題となっている。

リールのクラブ会長オリヴィエ・レタンは、オリーズが2024年夏にクリスタル・パレスからバイエルンへ移籍する前に、リールへ迎え入れたかったと『ユーロスポーツ』で明かした。

「レディング時代から彼の成長を追ってきた」とレタンは語った。「彼のことが大好きだったし、今もそうだ」。オリーズはユース時代にアーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティといった強豪クラブでプレーし、2017年にレディングへ移った。同クラブでは2020年初めにトップチーム入りを果たし、その後まもなく頭角を現した。「情報を得て、彼を知った」とレタンは説明。その後、オリーズの歩みを詳しく調べたという。

2021年夏、オリーズは移籍金930万ユーロでクリスタル・パレスに加入し、プレミアリーグで名を上げた。2024年にバイエルンが本格的に獲得に動き、契約で定められた移籍金5300万ユーロを支払った時には、レタンとリールにとって完全に手遅れだった。「6000万ユーロはリールには選択肢にならない。プレミアリーグの選手にかかる移籍金を、フランスのクラブが負担するのは極めて難しい。それに年俸の水準も、我々が慣れているものとはまったく違う」

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こうしてオリーズ獲得への取り組みを断念したという。「移籍金は論外だった。そうでなければ、すぐに獲得していた」。ちなみに、リーグ・アンで3位につけるリールのクラブ史上最高額の補強は、2020年に2700万ユーロで獲得したジョナサン・デイヴィッドだ。

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一方、バイエルンにとってオリーズの移籍金は有効な投資となった。オリーズはミュンヘンですぐに活躍し、世界最高峰の選手の一人となった。現在24歳の同選手はフランス代表でもレギュラーを務め、数週間前のバロンドール投票ではトップ10に入った。

Getty Images

マイケル・オリーズとバイエルンの契約はいつまで？

オリーズとブンデスリーガ最多優勝クラブとの契約は2029年まで残っている。バイエルンは延長を望んでいるが、 レアル・マドリーが獲得を狙っているとされるウインガー は、中長期的な将来の計画について、これまでのところ意向を明かしていない。

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オリーズは 金曜夜のケルン戦（1-1）で負った中足骨の打撲 により、水曜夜の試合を欠場する。週末のリーグ戦、ハンブルガーSV戦に復帰できるかどうかは、まだ分かっていない。

オリーズの欠場は、ヴァンサン・コンパニ監督にとってさらなる痛手だ。バイエルンは敵地リールで、複数の主力選手を欠く。特に攻撃陣は、イスマエル・サイバリとハリー・ケインが長期離脱している中、苦しい状況にある。

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オリーズは今季ここまで公式戦16試合で12ゴール7アシストを記録している。「マイケルはいずれ戻ってくる。あまり長く待たずに済むことを願っている」とコンパニは火曜日の記者会見で語った。

バイエルンは現在、チャンピオンズリーグの順位表で14位。決勝トーナメントへの直接進出に向けて好位置を保つには、勝ち点3がどうしても必要だ。対戦相手のリールはまだ勝利がなく、4試合で勝ち点1の下から2番目につけている。