Skyの報道によると、イングランド2部のバーミンガム・シティは、わずか50万ユーロの移籍金でもダックシュを手放す構えだという。選手本人はイングランドでわずか1年を過ごしただけでドイツ復帰を望んでおり、Skyによれば現在はブンデスリーガと2.ブンデスリーガの複数クラブが同選手を注視している。

具体的にどのクラブなのかについては、その報道では明かされていない。直近ではヘルタ・ベルリン、FCアウクスブルク、VfLヴォルフスブルク、あるいはダックシュの古巣ハノーファー96などが関心を示していると報じられていた。 Skyによると、ドイツの1部および2部クラブに加え、MLS（オーランド・シティやアトランタ・ユナイテッドなど）からの関心もあるというが、32歳のダックシュはこれまで米国からの問い合わせをすべて断っているという。

ダックシュは昨年、ヴェーザー川沿いでの4シーズンを経て、200万ユーロの移籍金でヴェルダー・ブレーメンからバーミンガムへ移籍した。チャンピオンシップの同クラブでは、終了したシーズンに主に先発としてプレーし、全公式戦36試合で11ゴール2アシストを記録した。契約は2028年まで残っているものの、7月末にはすでに早期退団の憶測が浮上していた。

マーヴィン・ダックシュ、ヴェルダー・ブレーメン復帰の可能性を冗談交じりに語る

当時、Bildはダックシュがバーミンガムに移籍希望を伝えており、クラブもそれを前向きに受け止めていると報じていた。元ブレーメン所属の同選手は、キャリア晩年にもう一度、競技面でより重要かつ責任のある役割を担えるクラブを見つけたいと考えているようだ。

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その中で、ヴェルダー復帰も視野に入れているのだろうか。この憶測を最近あおったのは、ほかならぬダックシュ本人だった。かつて抜群の相性を誇ったパートナー、ニクラス・フュルクルクのSVW復帰に関連して、 Bildに対し「彼に今足りないのは、昔の相棒のストライカーだけかもしれないね」とウインク交じりに語ったのだ。もっとも、ヴェルダーはこの夏すでにフュルクルクとセドリック・イッテンという2人の新たなセンターフォワードを補強しており、9番のポジションはもともとかなり層が厚い。

いずれにせよ、ダックシュにとって2021年から2025年までのブレーメン時代は、ここまでのプロキャリアで最高の時期だった。途中にはドイツ代表選手にまで上り詰めている。ブンデスリーガ2023-24シーズンの序盤数カ月で非常に好調だったダックシュは、2023年11月に当時のドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンから初招集を受け、失望に終わったトルコ戦（2-3）とオーストリア戦（0-2）の親善試合でもそれぞれ短い出場時間を得た。ただ、代表戦出場はその2試合のみにとどまり、それ以降はDFBチームに再び招集されていない。