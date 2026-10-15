『ザ・サン』によると、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンのファビアン・ヒュルツェラーが、マイケル・キャリックの後任の最有力候補に挙がっているという。キャリックの立場は危うくなっているようだ。

キャリックは昨シーズン、ルベン・アモリムからレッドデビルズの指揮を引き継ぎ、チームを見事にチャンピオンズリーグへ復帰させた。しかし、ユナイテッドは今シーズン、40年以上で最悪のスタートを切っている。

「物事が完全に計画通りに進まないとき、そうした反応は時に理解できます」とキャリックは先週末、苦境にあるチーム同士の対決となったトッテナム戦を、期待外れの1-1で終えた後に語った。「もちろんつらいです。本当につらい。いい経験ではありませんが、時には乗り越えなければなりません」

6節を終え、レッドデビルズは勝ち点わずか6でプレミアリーグの12位にいる。週半ばにはチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに敵地で0-2と敗れ、試合後にはリサンドロ・マルティネスがクラブ首脳陣を激しく批判した。

なぜマンチェスター・ユナイテッドの選手は自クラブの首脳陣を批判するのか？

「本当にひどかった」。5試合連続で勝利を逃した後、マルティネスは『Prime Video』でそう語り、続けた。「言葉をかなり選ばなければなりませんが、時にはそれが、今の私たちのクラブの状況をそのまま映し出しています」。さらなる投資を期待しているという。「100％です。スポーツディレクターにはもっと期待しています。正直に言わなければなりません。選手として私たちはもっとやらなければなりませんが、こうした夜に対応できるよう、強いスカッドを築くことも重要です」と、ディフェンダーは語気を強めた。

スポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスは昨夏、チームに1億7000万ユーロ以上を投じた。しかし、その投資は主に中盤に向けられ、問題を抱える攻撃陣や守備の左サイドには向けられなかった。「昨年は素晴らしいシーズンを過ごしました。今は競争力を維持するために、クラブ首脳陣にもっと多くの選手を求めています。他の多くのチームも大勢の選手を獲得しているからです」とマルティネスは語った。

アルゼンチン人のマルティネスはさらに、キャリックを解任してもクラブの根本的な問題は解決しないとの考えを示した。「監督を替えて、替えて、また替えることばかりはできません」と語り、「他の部分はどうなのでしょうか？ これ以上は言えません」と問いかけた。

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マンチェスター・ユナイテッドはヒュルツェラーにいくら支払う必要があるのか？

こうした訴えにもかかわらず、マンチェスターでは現在、ヒュルツェラーの名前が取り沙汰されているようだ。ただし、『ザ・サン』によると、クラブ首脳陣は今もキャリックを信頼しているという。ヒュルツェラーも昨シーズン、ブライトンで苦しい時期を経験し、自チームのファンから嘲笑されることさえあった。

それでも最終的にシーガルズはカンファレンスリーグ出場を果たし、ブライトンは新シーズンも6試合で4勝と非常に好調なスタートを切った。さらに、ヒュルツェラー率いるチームは9月中旬、マンチェスター・ユナイテッドをリーグカップから敗退させている。

レッドデビルズが実際にキャリックを解任し、ヒュルツェラーを巡ってブライトンに接触するなら、33歳の指揮官がシーズン途中の移籍に前向きだったとしても、マンチェスター・ユナイテッドは高額な違約金を支払わなければならないだろう。米国生まれのヒュルツェラーの契約は2029年まで残っている。

ブライトンのオーナー、トニー・ブルームは先月、ヒュルツェラーに関する問い合わせがあった場合に備え、クラブは「あらゆる事態に備えている」と説明した。「世の中には心配すべきことがたくさんありますが、監督や選手を失うことはその一つではありません。もちろん、本当にそうなってほしくはありませんが、監督は来ては去っていくものです」

昨夏、マンチェスター・シティはチェルシーに2000万ユーロを支払った。1月に解任されたものの、まだ契約が残っていたエンツォ・マレスカを、ジョゼップ・グアルディオラの後任に迎えるためだ。一方、ブライトンも過去にシーズン途中で監督を手放している。2022年9月、シーガルズはグレアム・ポッターを1700万ユーロでチェルシーへ送り出したが、ポッターは31試合で1試合平均勝ち点1.42にとどまり、半年後には解任された。監督の移籍金記録を保持しているのは、周知の通りバイエルン・ミュンヘンだ。かつてユリアン・ナーゲルスマンを迎えるため、RBライプツィヒに2500万ユーロを支払っている。

ヒュルツェラーのほか、最近ではアントニオ・コンテもマンチェスター・ユナイテッドの監督候補として名前が挙がっている。『ザ・サン』によると、イタリア人指揮官はプレミアリーグ復帰を「非常に喜ぶ」という。コンテは2016年から2018年までチェルシーを率い、ブルーズを2017年のリーグ優勝と2018年のFAカップ優勝に導いた。ヒュルツェラーとは異なり、コンテは現在フリーで、違約金なしで招聘できる。

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