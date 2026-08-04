2020-21シーズンにリーグ優勝とカップ戦制覇の歴史的ダブルを達成して以降、ベシクタシュは段階的に同じ街のライバルであるガラタサライ、フェネルバフチェとの差を広げられてきた。それ以降、3位を上回る成績は残せていない。昨季もベシクタシュは優勝争いに絡めず、シーズンを4位で終えた。だが、それを今変えようとしている。

そのために、黒い鷲たちはこの夏の移籍市場で一気に大きく動いた。ドアン・アレムダル、イルハン・ファキリ、そして元バイエルンGKアレクサンダー・ニューベルの獲得に、トルコの名門クラブは約1100万ユーロを投じた。さらに、モナコから左SBカスーム・ワタラを800万ユーロで獲得し、イングランド王者アーセナルのレアンドロ・トロサールには1800万ユーロを費やした。ただ、最も大きな金額を要したのはオルクン・コクチュだった。ベンフィカから当初はレンタルで加入したこのMFは、シーズン後に買い取り義務によって完全移籍へ移行。ボーナスを含めた総額は最大3000万ユーロに達する可能性があり、これはクラブ新記録となる。

これに加えて、元ドルトムントのサリフ・エズジャンをフリーで獲得しており、さらに新戦力が加わる可能性もある。スーパースターのモハメド・サラーも補強リストに入っている。 これにより、現時点での支出総額はすでに約6700万ユーロに達している。ベシクタシュが1つの夏にこれほど投資したのは史上初で、6000万ユーロの大台を超えたのも今回が初めてだ。

しかし、それに見合う収入はわずかしかない。売却による収入は現時点で1000万ユーロにも届いていない。アーネスト・ムチは850万ユーロでトラブゾンスポルへ移籍し、ギョクハン・サズダギによる収入はわずか20万ユーロだった。

ベシクタシュは移籍記録更新で大きなリスクを取っている

あらゆる状況が、ベシクタシュがこの移籍市場も赤字で終えることを示している。16度のトルコ王者にとって、これはもはや例外的なケースではない。2020-21シーズン以降、毎シーズンで移籍支出が収入を上回っており、その赤字幅も拡大し続けている。2021-22シーズンには約400万ユーロだったマイナスは、直近ではすでに約2800万ユーロにまで膨らんでいる。

こうした移籍と支出の方針による影響は、すでにベシクタシュの財政状況にはっきり表れている。報道によれば、クラブの負債は現在約3億6000万ユーロに上る。高額な移籍支出もその一因ではあるが、より大きな負担となっているのは恒常的に高い人件費と、既存の借入金に伴う利払いだ。

とりわけ資金調達コストは、ベシクタシュにとって深刻な問題となっている。「年間でほぼ5000万ユーロに達する我々のクラブの利子負担こそが、成功への最大の障害だ。この金額があれば、まったく新しいサッカーチームを編成できる」と、クラブ会長セルダル・アダルは強調した。2025年6月の総会では、すでに負債拡大の勢いについて警鐘も鳴らしていた。「ベシクタシュは現在、1日あたり12万5000ユーロの利子を支払い、月に400万ユーロ、年間では約5000万ユーロを支払っている。理事会が終わる頃には、ベシクタシュの負債はさらに500万トルコリラ増えているだろう」

ここ数年、クラブ首脳陣は多くのトルコの強豪クラブと同様に、知名度の高い移籍にますます頼り、即効性のあるスポーツ面での成功を期待してきた。しかし、望んだ効果は得られず、財政的な負担だけが残った。とりわけ給与体系には大きな圧力がかかっている。ラファ・シウヴァ（2024～2026年にベシクタシュ在籍）は、ボーナス込みで年間1000万ユーロもの報酬を得ていたとされ、チーロ・インモービレもベシクタシュ在籍時には高額な条件を受け取っていた。タミー・アブラハムとウィルフレッド・ヌディディも、年間500万ユーロを超える額を受け取っていたとみられる。現在の目玉補強であるトロサールやニューベルにも高額契約が用意されている。

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6年で13人の監督交代：ベシクタシュと違約金問題

だが、財政を圧迫しているのは選手団だけではない。監督人事でも、度重なる交代によって高額なコストが発生してきた。2020年以降、ベシクタシュは実に13回も監督を交代しており、中には複数回復帰した者もいる。直近ではセルゲン・ヤルチュン（2020-21シーズンの優勝監督）と2度目の決別をし、その後6月にヴィンチェンツォ・イタリアーノが就任した。相次ぐ解任によって、高額な違約金が積み上がった。

こうした高コストの人事判断にもかかわらず、ベシクタシュは自らの戦略を頑なに維持している。この路線を可能にしているのは、財政的な負担軽減への見通しがあるためでもある。中心的な役割を果たすのが、アダル会長が「ベシクタシュの歴史上最大の収入源」とうたう、いわゆるディキリタシュ・プロジェクトだ。では、その計画の実態とは何なのか。

ベシクタシュはガラタサライとフェネルバフチェを手本にしようとしている

ディキリタシュ・プロジェクトによって、この伝統クラブは数百万ユーロ規模の不動産計画を進めており、長期的に財政の将来を支える狙いだ。この構想は、イスタンブール中心部のディキリタシュ地区にある土地を基盤としている。クラブ本部とホームスタジアムの近くに位置するこのエリアは、これまで経済的にほとんど活用されてこなかった。国営不動産会社エムラク・コヌトGYOとの協力により、そこに住宅および商業用不動産が建設される予定だ。必要な認可はすでに2025年4月に下りている。いずれにせよ、この取引はベシクタシュにとって真の打開策だ。活用されない資産の代わりに、高級不動産の販売を通じて、今後クラブには約2億ユーロ規模の収入が見込まれているからだ。

アダル会長は、この種のプロジェクトこそが、ベシクタシュがここ最近ガラタサライとフェネルバフチェに後れを取ってきた大きな理由だと見ている。「永遠のライバルたちは、長年にわたって不動産プロジェクトによる収入を生み出してきた。一方の我々は、それを見ているだけだった。今、その過ちを正している」とアダル会長は説明した。

さらに会長は、こうした収入源が戦力編成にとって持つ重要性も強調した。「スター選手はこうしたプロジェクトによって獲得される。ライバルたちは、こうしたプロジェクトからの収入で選手の給与を支払っている。我々もまったく同じようにやるつもりだ」

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ベシクタシュは優勝争いに加わることを目指している

ディキリタシュに加え、アダル会長は財政状況改善に向けたさらなる施策も発表した。空き状態にある BJK Plaza は国際的なホテルチェーンに賃貸される予定で、これにより年間賃料収入は約350万ユーロまで増える可能性がある。また、 Fulya の土地についても、クラブに有利な新たな賃貸契約が取りまとめられたとアダル会長は明かした。

さらに、 Besiktas Football Investments Inc. の増資によって、クラブの持ち分は51％から70％に上昇した。アダル会長によれば、これによりクラブの資金を使うことなく、3500万ユーロの負債を返済することができたという。

つまりベシクタシュは今後、発表済みの各種プロジェクトと財政の再構築に活路を見いだそうとしている。アダル会長は、この進めている路線が長期的には成功を取り戻せると確信している。「これらのプロジェクトを始動させれば、我々は負債問題を解決するだけでなく、将来的に優勝を争えるチームも築くことができるだろう」