サミ・ヘディラが退団から11年ぶりにレアル・マドリードに復帰する。来月7月からジョゼ・モウリーニョ監督のアシスタントとしてチームに加わる。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、契約は正式に成立。モウリーニョ監督が直接連絡し、ホジジョンは加入に合意した。

2010～2015年に同クラブでプレーした元ドイツ代表MFは、2017年の引退後、指導経験がないまま来夏から新任する。

ハディラは、モウリーニョが2010～2013年にレアル・マドリードを率いた際に指導を受けた愛弟子で、両者は強い絆で結ばれている。この信頼関係が、指導経験のないハディラを抜擢した理由だ。

指導経験はないが、2017年の引退後、ドイツでテレビ解説者として活動してきた。 それでもモウリーニョは、レアル・マドリードへの深い理解と選手との関係を評価した。彼は過去の戦友である5人のアシスタントの指導経験と、ハディラのクラブ内事情への知見を融合させ、バランスの取れたコーチングスタッフを構築しようとしている。

これにより、モウリーニョの2度目のレアル・マドリードでのコーチングスタッフは完成した。ハディラは、ポルトガル人監督が過去に率いたクラブで共に戦った5人のアシスタントに加わる。