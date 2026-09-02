バルセロナは移籍期限日のデッドラインデーにBチームもさらに補強し、ブンデスリーガのシュトゥットガルトから新戦力を見つけた。ミルザ・カトヴィッチがシュヴァーベンのクラブからカタルーニャへレンタル移籍し、さらに350万ユーロの買い取りオプションも付帯するとみられている。

これに先立ち、シュトゥットガルトは19歳のMFとの契約を1年延長し、2029年までとしていた。シュトゥットガルトのスポーツ担当取締役ファビアン・ヴォールゲムートは「ミルザはここ数年、ユース選手からプロサッカーに向かう道のりで重要なステップを踏んできた」と説明。「3部リーグで数多くの出場機会を得た昨季を経て、今度はバルセロナのセカンドチームでさらなる経験を積むチャンスが生まれた」と語った。

このU-19代表選手は、この夏のU-19欧州選手権でドイツ代表の一員として準優勝を果たしたが、バルセロナではアトレティック・チームでのプレーが予定されているとはいえ、将来的にはトップチームの指揮官ハンジ・フリックの下でも実力を示すチャンスを得られそうだ。

カトヴィッチは2022年にシュトゥットガルトへ加入し、そこでU-16、U-17、U-19の各ユースカテゴリーをすべて経験した。2024年のU-21デビュー以降は3部リーグで45試合に出場し、2ゴールを記録。2度の残留にも貢献した。さらに2026年には、シュトゥットガルトの下部組織でDFBユースカップも制している。