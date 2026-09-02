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Goal.com
ライブ
Frank BaumannGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

移籍成立まであと一歩で破談に：FCシャルケ04幹部がデッドラインデーの信じがたいドラマを明かす

ブンデスリーガ
ファン・ヒチャン
移籍情報
シャルケ04
ウォルヴァーハンプトン

移籍市場の閉幕直前、シャルケ04はファン・ヒチャンの獲得をまとめ上げた。この交渉がどれほどギリギリだったのかを、スポーツ担当取締役フランク・バウマンが明かした。

バウマンはSkyのマイクの前で、この取引が最終的に移籍市場終了のわずか数秒前に成立したと明かした。「DFBのシステムにすべてがアップロードされたという確認を受けた時、移籍市場終了まで35秒だった」

中でも予想外の障害となったのは技術面だった。「かつてはファクス機だったものが、今ではデジタル署名のようなものを含むデジタルの世界になっている」と、2025年からシャルケでスポーツ担当取締役を務めるバウマンは語った。

時間がなかったため、ファンのメディカルチェックは正式な署名の後に初めて実施された。「もちろん一定のリスクはあるが、10か月のレンタル移籍なら限定的だ。もし300万ユーロを投じていたなら、そうはしなかった」とバウマンは説明した。

シャルケは30歳の韓国人選手のレンタル移籍を昨日の火曜日に成立させた。ファンは来季に向けてウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズからのレンタルとなり、買い取りオプションはないとみられている。

ファン・ヒチャンのFCシャルケ04デビューはいつになる？

サトシ・タナカ（デュッセルドルフ）、ジュニオール・ディナ・エビンベ（フランクフルト）、ジュニオール・アダム（フライブルク）、ケビン・ミュラー（ハイデンハイム）、マクシミリアン・ヴェーバー（リーズ）、ロビン・ゴセンス（フィレンツェ）に続き、このアタッカーはシャルケにとって6人目の外部補強となった。さらに、契約満了となっていたエディン・ジェコとロリス・カリウスの契約も延長された。

ファンは早ければ今週土曜日にもS04デビューを飾る可能性がある。シャルケはブンデスリーガでFCバイエルン・ミュンヘンをホームに迎える。開幕節では、シャルケはブンデスリーガ復帰戦でFCアウクスブルクに0-3で敗れていた。

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