VfLヴォルフスブルクのスポーツ部門マネージングディレクターを務めるディーター・ヘッキングは土曜夜、ブンデスリーガからの降格組とシュヴァーベン側のクラブの間で、FWの移籍について合意に達したことを認めた。

「我々はあるクラブと合意している」とヘッキングは、ヴォルフスブルクが2部開幕戦で1.FCカイザースラウテルンと0-0で引き分けた一戦の傍らで説明した。ローテ・トイフェル相手に、ペイチノビッチはそれに先立って出場していなかった。

どのクラブとの交渉が進展したのかについてヘッキングは明言を避けたものの、kickerによれば、その相手はVfBだという。ここ数週間、同クラブは21歳のドイツ系モンテネグロ人FWの獲得に向けて熱心に動いていた。

移籍金としてシュトゥットガルトは、ヴォルフスブルクが要求していたとされる2500万ユーロを支払う。あとはメディカルチェックを残すのみで、それが終われば両クラブは移籍を正式発表できる見通しだと、kickerは伝えている。

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国外クラブもヴォルフスブルクのジェナン・ペイチノビッチに関心

ペイチノビッチ自身は、以前からヴォルフスブルクに退団希望を伝えていたという。FWはどうしてもシュヴァーベン側のクラブへの加入を望んでおり、そのために国外や他のブンデスリーガ勢からの魅力的なオファーもいくつか断った。

ヴォルフスブルクの2.ブンデスリーガ初降格で終わった前季、ペイチノビッチは数少ない明るい材料の一人だった。公式戦34試合で12得点を記録した。ヴォルフスブルクとの契約は2029年6月30日までとなっている。

このFWは2022年夏にヴォルフスブルクへ加入。当時、ヴォルフスブルクはFCアウクスブルクから比較的低額の125万ユーロで獲得していた。ニーダーザクセン州のクラブでいきなりブレークは果たせなかったが、2部のフォルトゥナ・デュッセルドルフへのレンタル移籍がキャリアに新たな弾みをもたらした。