シュトゥットガルトは移籍市場最終日にチェマ・アンドレスを放出した。この判断に、クラブ内部から批判の声が上がっているようだ。
シュトゥットガルトでは、昨夏の移籍市場でチェマ・アンドレスを放出した判断に、内部から疑問の声が上がっているという。
ドイツ紙Bildによると、移籍市場が閉まる直前の最終日に、なぜスペイン人MFを放出したのか理解できないクラブ関係者がいるという。
その理由は、シュトゥットガルトが今季、セントラルMFの人員不足に陥っていることだ。TSGホッフェンハイムからグリシャ・プレーメルを移籍金なしで獲得したものの、31歳の同選手はこれまでのところ、大きな期待に応えられていない。
定位置を確保しているアンジェロ・シュティラーも、さらに悪いことに現在は内転筋の負傷で離脱中だ。そのため、元主将のアタカン・カラゾルと若手のヤニク・シュパルトも守備陣の前で起用された。もっとも、後者は予想外の好プレーを見せており、今後はセバスティアン・ヘーネス監督からより多くの出場機会を与えられそうだ。
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ブライトン＆ホーヴ・アルビオンはチェマ・アンドレスにいくら支払った？
チェマは昨季、シュトゥットガルトで主にレギュラーとしてプレーし、公式戦通算39試合に出場して4ゴール、2アシストを記録した。そして9月の移籍市場最終日、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンが獲得に動いた。
21歳のチェマは2000万ユーロ強の移籍金でプレミアリーグに渡った。ただしシュトゥットガルトは、再売却時の移籍金分配条項により、移籍金の約半分をチェマの古巣レアル・マドリーに支払う必要があった。
チェマはブライトンに見事に溶け込み、元ドルトムントのパスカル・グロースとともにダブルボランチで輝いている。元ブンデスリーガ監督のファビアン・ヒュルツェラーが率いるブライトンは、現在プレミアリーグで2位につけている。