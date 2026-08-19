kickerの報道によると、アトゥボルは今や、完全に目論見が外れた欧州の強豪クラブ――理想を言えばプレミアリーグのクラブ――への移籍プランに代わる「最も堅実な選択肢」として、フランクフルト移籍を考えているという。

アトゥボルと、今では元となった代理人事務所エピック・スポーツは、夏の移籍市場を前に大きな賭けに出ていた。SCフライブルクとの契約延長を2027年以降について拒否し、守護神本人のトップクラブ移籍希望を裏付けようとしたのだ。クラブは素早く動き、ミオ・バックハウスを1200万ユーロというクラブ史上最高額で獲得し、新たな正守護神に据えた。一方で、アトゥボル本人だけは突然足踏み状態となった。

アストン・ビラのようなクラブを含め、イングランドから確かな関心や具体的なオファーは、本人たちの期待に反して届かなかった。市場全体を見ても、アトゥボルを本当に惹きつけるような動きはほとんどなかった。kickerは最近、24歳のアトゥボルが代理人たちの仕事ぶりに「とっくに不満を抱いていた」と報じていた。今では24歳の我慢もついに限界に達したようだ。kickerによると、アトゥボルは「あらゆる手続きを済ませた上で、正式にエピック・スポーツと決別した」という。この件は専門誌にもすでに確認されている。

アトゥボルはBVBの関心の可能性もちらつかされていたようだ

よく知られた風変わりなアリ・バラトの事務所は、アトゥボルを「魅力的な3つの仮定付きシナリオでもその気にさせ、期待を持たせ続けていた」とされる。それによれば、バラトは自身のスタッフであるマルセル・ブリルマンとともに、各クラブで正GKが移籍した場合、自分はボルシア・ドルトムント、ACミラン、アストン・ビラなどで有力な移籍候補になるとアトゥボルに示唆していたという。ただ、実際にはその条件はどのクラブでもかなり明確に当てはまらなかった。

ドイツ代表での将来的な展望も見据えつつ、フライブルクでスタンド観戦を強いられるシーズンという悪夢のシナリオを避けるため、アトゥボルはプラン変更を余儀なくされた。エピック・スポーツとの決別後、どうやらフランクフルトに活路が開けているようだ。

ヘッセン州のクラブはブンデスリーガ開幕の1週間半前になって、ブレントフォード戦での0-7の大敗を受け、突如として新たな正GK探しに乗り出している。負傷しやすくミスも多いカウア・サントスも、昨夏にヴェルダー・ブレーメンから加入したばかりのミヒャエル・ツェッテラーも、新監督アディ・ヒュッターを納得させることができなかったためだ。そうした中、日曜にkickerがアトゥボルへの関心を明らかにした。

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SCフライブルクはアトゥボルに1500万ユーロを要求か 代替案はフラデツキー？

問題は、フランクフルトが近い将来のドイツ代表GK候補を本当に獲得できるだけの資金を用意できるかどうかだ。SCフライブルクは、周知のジレンマがあるにもかかわらず、アトゥボルに少なくとも1500万ユーロを求めている。もっとも、SGEは今夏に計画していた5000万ユーロの移籍黒字にまだ到達していない。

kickerによれば、フライブルクとフランクフルトの間で具体的な交渉はまだ行われていないという。これはヒュッターの古巣モナコとSGEの間でも同様だ。最近ではフランクフルトはアトゥボルに加え、フランクフルトで非常に人気の高いルーカス・フラデツキーの復帰とも結び付けられていた。ただし、kickerによるとその線は「熱い」ものではないという。

ただ、スポーツ担当取締役のマルクス・クレシェがGK補強の問題でアトゥボルだけに的を絞ることは「フライブルクに対する交渉上の立場を弱めないためにも」間違いなくないとみられる。海外のトップクラブで第2GKを務める選手の獲得、あるいはレンタルも考えられるという。

アトゥボルは再び別の移籍オプションも検討しているようだ

では、新たな守護神が来る可能性もある中で、フランクフルトのGK事情は今後どうなるのか。週末のDFBポカール1回戦、SCザンクト・テニス戦では、カウア・サントスがもう一度ゴールマウスに立つ。ヒュッターは水曜の記者会見でそう認めた。「彼とともに試合に入る。その後、将来何が起こるか見ていく」と、このオーストリア人指揮官は語った。

ではアトゥボルはどうか。少なくとも現在はフライブルクのチーム練習に復帰してコンディションを維持しており、それ以前は個別調整を行っていた。そして、SGEへの移籍を十分にイメージできる一方で、現時点では周辺環境をあらためて整理しつつ、「ナポリ、マルセイユ、ボーンマスといった他クラブから以前より続いている関心がどれほど確かなものなのか」を見極めているという。

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