移籍市場の主役はローマ、だが今は放出が必要に。ブックメーカーによれば、スーレとコネが退団候補の最前線に立っている。

ローマは今夏の移籍市場でも、引き続き主役の一角であることを示している。アルゼンチン代表のナウエル・モリーナが加入し、さらにロドリゴ・モラの獲得も目前だ。移籍金5000万ユーロの補強となる可能性があり、ジャン・ピエロ・ガスペリーニにとって、その戦術に不可欠な攻撃の駒をもたらすかもしれない。大きな動きを見せるマーケットだが、当然ながら収支にも目を向ける必要があり、ローマは“放出”も余儀なくされている。

ブックメーカーによると、夏の移籍市場の終了までに首都を離れる有力候補はマティアス・スーレとマヌ・コネだという。アルゼンチン人ウインガーは、2列目での競争がますます激しくなっていることもあり、9月までの移籍がBetflagとBetterの予想で1.70倍となっている。

フランス代表として戦ったワールドカップでの好パフォーマンスにより、マヌ・コネには複数の欧州クラブが関心を寄せている。今夏の移籍市場終了までにローマを離れる可能性は、ブックメーカーのオッズで2.20倍だ。痛みを伴うかもしれないが戦略的な放出であり、指揮官が求める最後のピース、なかでもルイス・エンヒキとウドジェの獲得資金を確保するために必要な動きでもある。ローマはこの夏、絶対的な主役としての地位を完成させようとしている。