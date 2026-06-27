移籍市場に激震…トニーはマンチェスター・ユナイテッドへ移籍するのか？

サウジアラビアのアル・アハリに所属するイングランド人FWイヴァン・トニーが、今夏の移籍市場で再びマンチェスター・ユナイテッドの関心を集めている。新シーズンに向けて攻撃陣の補強を狙うユナイテッドだが、移籍には障害があり、トニーはロシェン・リーグに残る可能性もある。

英メディア「GiveMeSport」によると、ユナイテッドはサウジアラビアのアル・アハリ移籍後に好パフォーマンスを示すトニーを、補強候補FWにリストアップしている。

同メディアは、アル・アハリで巨額年俸を受け取るトニーをマンチェスター・ユナイテッドが獲得するには、クラブの給与体系とのバランスが最大の壁になると指摘する。

さらに、トニーは現時点でサウジアラビアを離れる意向を示していない。プレミアリーグ復帰の噂もあるが、アル・アハリでの1年目を終え、チームに定着したためだ。

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アル・アハリは売却額や移籍の可否についてまだ態度を明確にしていない。2年の契約が残っており、クラブが放出を検討するかどうかすら不透明だ。

トニーは昨季チームの中心として活躍し、移籍の可否は慎重に検討されている。

アル・アハリでの素晴らしいシーズン

30歳のストライカーは、アル・アハリで32試合32得点を記録し、リーグ屈指のフォワードとしての地位を確立した。

アル・アハリは2024年夏、約4000万ポンドでトニーと契約した。彼はブレントフォードで83試合36得点を挙げ、欧州強豪の注目を集めていた。

マンチェスター・ユナイテッドは新たなストライカーを探している。

マンチェスター・ユナイテッドがトニーに興味を示す背景には、オランダ人FWジョシュア・ゼルクゼイの将来が不透明なことがある。ゼルクゼイが昨季期待外れだったため、クラブは経験豊富で攻撃を牽引できるストライカーを探している。

マンチェスター・ユナイテッドの興味は明らかだが、現時点ではトニーが残留する可能性が高い。本人が残留を希望しており、クラブも新シーズン前に主力を放つ意向を表明していないためだ。