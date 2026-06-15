移籍市場で動きが続く。レアル・マドリードがさらに補強を計画。

ESPNによると、レアル・マドリードは数カ月前からエンツォ・フェルナンデスの代理人と交渉している。中盤強化が目的だ。アルゼンチン人選手本人もチェルシーを離れ、レアル・マドリードに移籍したい意向を隠していない。

同メディアによると、レアル・マドリードは数カ月前からエンツォの代理人と接触しており、彼は中盤補強の有力候補。本人はレアル・マドリードでマルク・ククレジャとプレーすることを希望し、チェルシー退団は公然の秘密だ。

エンツォは2032年までチェルシーと長期契約を結んでいるが、市場価値は9000万ユーロで、移籍には4900万ユーロの差額を埋める必要がある。チェルシーは2023年にベンフィカに1億2100万ユーロを支払っており、 主力選手を手放すつもりはないが、チェルシーは状況を掌握していると判断し、レアル・マドリードが提示額を支払わない限り放出しないだろう。

代替候補

スペイン紙『スポルト』は、より低コストな代替案としてロドリとマテウス・フェルナンデスを挙げている。ロドリはマンチェスター・シティとの契約が残り1年で違約金は5000万ユーロ。 しかしマンチェスター・シティは7000万ユーロ以下での売却は望んでいない。一方、2030年までウェストハムと契約するポルトガル代表マテウス・フェルナンデスは市場価値5000万ユーロだが、複数クラブが関心を持っているため所属クラブは9200万ユーロ以上の価値を見込んでいる。

ただし、チェルシーは売却に消極的で、選手本人も3シーズン目を終えたロンドンでキャリアを続けたい意向だ。 レアル・マドリードはエンツォを中盤補強の候補3人の1人と位置づけ、慎重に検討している。 だが、移籍金の負担はモウリーニョ監督の財政方針と矛盾するため、より低コストなロドリやマテウス・フェルナンデスへ方針転換する可能性もある。

レアル・マドリードが中盤補強に動き出したのは、今夏すでに4人の新戦力を迎えてから。左サイドにはチェルシーからマルク・ククレジャ、 インテル・ミラノからデンゼル・ Dumfries、マンチェスター・シティからベルナルド・シルバ、リヴァプールからイブラヒマ・コナテを獲得した。