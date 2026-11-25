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バイエルンは負傷者の続出を受け、移籍方針を見直したようだ。ここに来てユネス・エブヌタリブの名前が浮上している。

特にケインの重傷が、クラブ内での方針転換につながったという。ケインは損傷した脛腓靱帯の手術を受け、少なくとも3カ月間離脱する。

『Sport Bild』によると、マックス・エーベル取締役ら強化部門の首脳陣は、今冬の補強に加え、攻撃陣の長期的な戦力となり得る選手も検討し始めたという。当初はシーズン前半戦を終えた後、冬の難しい移籍市場では動かないことで合意していた。この方針は、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOも最近明言していた。

ドレーゼンCEOは『tz/Münchner Merkur』と『Bild』のインタビューで「現時点での答えは『ノー』だ」と強調し、こう続けた。「ただ、全体の状況を評価するにはまだ早すぎる。ルイス・ディアスが戻ってくるし、ジャマルも復帰した。アルフォンソ・デイヴィスも近いうちに戻る。幸い、マイケル・オリーセの負傷も重くない。クリスマスになったら、その時点の状況を確認する。私が冬の移籍市場を好まないことは知られている。売却には適していても、獲得には向かない。獲得するのはプレッシャーに迫られたときだけだからだ。通常、クラブは冬に最高の選手を手放さない。あるいは非常に多くの金を払う必要がある」

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『Sport Bild』によれば、バイエルンが新たに注目している候補の獲得には、間違いなく多額の費用がかかる。その選手はフランクフルトのユネス・エブヌタリブだという。もちろん現時点では具体的な動きはないものの、バイエルンはフランクフルトでプレーするドイツ代表選手の成長を見守っているという。

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エブヌタリブ自身は、フランクフルトでの立場に不満を抱いているようだ。リーグ戦10試合で両者とも6得点1アシストを記録しているにもかかわらず、チーム内のFWの序列ではヨナタン・ブルカルトより下に置かれている。『Sport Bild』によると、エブヌタリブは十分に評価されていないと感じているという。

だが、ケインの復帰後にバイエルンの最前線で第一候補になることは期待できず、本人にとってバイエルンへの移籍が理にかなうとは考えにくい。ユルゲン・クロップから今後も招集されるには、出場時間が不可欠だからだ。バイエルンでは、それが保証されるわけではない。

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ドルトムントもエブヌタリブに関心、獲得では優位か

バイエルンにとっても、エブヌタリブの獲得を急ぐ理由は見えない。『Sport Bild』によると、フランクフルトは23歳のエブヌタリブに3000万〜4000万ユーロを求める見込みだ。契約は2031年まで残っているが、この規模のオファーがあれば今冬の放出もあり得るという。ただし、夏の移籍の方がはるかに可能性は高い。

その場合、ドルトムントも獲得に動く可能性がある。 同クラブでは、エブヌタリブと親しいオーレ・ブックSDが移籍を統括している。両者の関係は今も非常に良好だ。40歳のブックSDは、エブヌタリブの「キャリアの恩人」と見なされている。ブックSDがレギオナルリーガのFCギーセンで埋もれていたエブヌタリブを獲得し、身長191cmのFWはSVエルフェアスベルクで瞬く間にブンデスリーガ2部屈指のストライカーへと成長した。

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その1年後、エブヌタリブは800万ユーロでフランクフルトに移籍。そこでドイツ代表選手へと成長し、ドルトムントの関心を引いたとされる。ドルトムントはすでにチーム編成の会議でエブヌタリブについて話し合っており、今後もその成長を注意深く見守る考えだ。

ストライカーのセール・ギラシが今後数週間のうちに、2028年以降までの契約延長を見送り、新たなクラブでプレーすることを望むと決めれば、ドルトムントとエブヌタリブの動きはより具体化するだろう。

Getty

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シュポ＝モティングがバイエルンに再加入？

一方、バイエルンの今冬の補強候補としては最近、 エリック・マキシム・シュポ＝モティングの移籍金なしでの復帰も取り沙汰された 。『Sky』は、現在37歳のシュポ＝モティングを呼び戻すことが理にかなうか、少なくともクラブ内で話し合われていると報じた。同選手は2020年から2024年までバイエルンで公式戦122試合に出場し、38得点13アシストを記録している。

シュポ＝モティングとMLSのニューヨーク・レッドブルズとの契約は年末で満了する。ただ、アメリカでの2シーズン目は22試合で5得点と、ほとんど結果を残せていない。戦力としてバイエルンの助けになれるかは疑問だ。

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エーベル取締役はシュポ＝モティングの復帰に関する質問を、ひとまずかわした 。現在起用できる選手たちを「100％」信頼していると述べたうえで、こう話した。「まずは負傷した選手たちの復帰がどう進むかを見守りたい。1月にチームの陣容を見極める必要がある」