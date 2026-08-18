Absolut Fussballの報道によると、ワイは最近、プレミアリーグとセリエAから届いた極めて好条件のオファー2件を断ったという。これが実現していれば、フランクフルトには約2000万ユーロが入っていたはずだった。改めて振り返ると、フランクフルトは1年半前に彼の獲得へオリンピック・マルセイユに2600万ユーロを支払ったが、戻ってきたのは公式戦25試合でわずか1ゴールだけだった。

期待外れのパフォーマンスにより、時にはフランクフルトのファンから大きなブーイングを浴びたワイは、レンタルでOGCニースに加わって再起を図ることを許され、最後はサンテティエンヌとの入れ替え戦第2戦で2得点を挙げてクラブを降格から救った。

それ以前にも23歳のワイは後半戦で、フランクフルトでの極めて不運な時間だけで彼を評価すべきではないことを証明していた。リーグ戦とカップ戦の18試合で7得点2アシストを記録。ニースは入れ替え戦開始の数日前、カップ決勝でランスに1-3で敗れていた。

OGCニースはワイの再レンタルを希望 W杯直前には逮捕も

南フランスでの時間によって、コートジボワール代表でW杯出場メンバーでもある同選手は本来の力を取り戻したため、今回の報道では、本人が今やニースへの完全移籍を強く望んでいるとされている。ただし、OGCニースは買い取りオプション付きの再レンタルを目指している一方、SGEはワイを完全に手放したい考えだという。少なくともストライカー本人とニースの間では、条件面ですでに合意に達しているようだ。

さらに波紋を呼んだのは、アメリカ、カナダ、メキシコでこの夏に行われたワールドカップ期間中に、The Athleticが、ワイが試合操作の疑いにより大会開幕2週間前に一時拘束されていたと報じたことだ。ワイは最終節のメス戦で、意図的にイエローカードを受けた疑いが持たれていた。

「フランスのリーグ・アンでプレーする23歳のサッカー選手が、組織的詐欺、スポーツにおける組織的汚職、犯罪収益の取り扱い、資金洗浄の疑いに関して、マルセイユ検察の捜査の一環として5月29日に逮捕されたことは確認できる」。当時、マルセイユ検察の報道官はThe Athleticに対し、このように述べていた。

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リオネル・メッシとの比較も ワイがフランクフルトに不満

この一件を受け、SGEの立場からは、スキャンダルの影響で獲得希望クラブが限られるのではないかという懸念があった。そのため、ワイがこの好条件のオファーを断ったことは、なおさら不運に映る形となっている。ただ、現在ではワイに対する疑惑は晴れたとみられている。

ワイ自身がフランクフルト残留にそれほど意欲を持っていないことは、5月にL'Equipeのインタビューで自ら明かしていた。「ドイツでは、言葉も話せないまま別世界を知った。1年間で先発出場は4回、あとは短い出場時間が少しだけだった。たとえリオネル・メッシという名前でも、自分のクオリティーを示すには時間が必要なんだ」とワイは語っている。