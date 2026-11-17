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サディオ・マネのおかげで、かつてバイエルンに加入したデジレ・セグベ。セネガルのスター選手は再び親友を助け、フランスのブールジュFCでスポーツディレクターに据えた。

サディオ・マネは2022年、大きな期待を背負ってリヴァプールからバイエルンにやって来た。親友も一緒だった。ベナン出身のデジレ・セグベだ。セグベは当初、マネを定期的に練習へ車で送り、やがてゼーベナー通りのバルコニーから練習を見守るようになった。そして突然、バイエルンのセカンドチームでプレーすることになった。移籍金3200万ユーロの新加入選手がチームになじみやすいようにと、バイエルンは当時、その親友とも急きょ契約を結んだのだ。クラブ史上でも屈指の珍しい移籍だった。

マネとセグベはセネガルの育成組織ジェネラシオン・フットで知り合い、その後はメスでも一時期ともにプレーした。マネがリヴァプールで世界的スターになった一方、セグベはルクセンブルク、スロバキア、ルーマニア、そしてフランスの下部リーグのクラブでプレー。両者はミュンヘンで再会を果たした。

マネのバイエルン移籍は失敗に終わり、期待外れの1シーズンを経て、移籍金3000万ユーロでサウジアラビアのアル・ナスルへ移った。現在34歳の左ウインガーは、今も同クラブでプレーしている。セグベはその後も数週間、ミュンヘンに残ったが、最終的には2023年9月にバイエルンを去った。バイエルンのセカンドチームではレギオナルリーガ・バイエルンで28試合12得点と、十分に目を引く成績を残し、一度はキャプテンマークも巻いた。

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ブールジュFCは5部降格を回避できるか

その後、セグベはベルギーとポーランドでプレーし、直近では再びフランスの下部リーグでプレーしていた。11月初め、33歳でSRコルマールにおいて現役を引退。そのわずか数日後、またしても親友のおかげで得た新たな仕事を発表した。セグベは、2023年からマネが所有するフランス4部のブールジュFCで、スポーツディレクターに就任した。

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「自分の経験、知識、サッカーへの情熱を、共通のプロジェクトのために生かせる新たな仕事です」と、セグベは自身のSNSに投稿した。「信頼してくれたクラブに感謝します。強い意欲と決意を持って、この新たな一章に臨みます」

フランスの地理的な中心部に位置する人口6万4000人の同名都市を本拠地とするクラブは、現在、3グループ制の4部リーグで5部降格を回避すべく戦っている。チームにはアフリカ出身選手が多数在籍しており、8人がマネの母国セネガル出身、1人がセグベと同じベナン出身だ。