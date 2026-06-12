移籍争奪戦か…パリ・サンジェルマンがバルセロナのスター選手を夏の補強リストに追加

報道によると、パリ・サンジェルマン（PSG）は今夏、攻撃陣強化のためバルセロナのスター選手を候補に挙げている。
英「スカイスポーツ」は金曜日、パリ・サンジェルマンがブラッドリー・バーコラの去就次第でバルセロナFWフェラン・トーリスの獲得を検討していると報じた。
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トーレスは、現在PSGを率いるルイス・エンリケ監督がスペイン代表指揮官だった際に代表でプレーしている。
トーリスは2027年夏に契約が切れるが、バルセロナは最近姿勢を変えたとスペインで報じられている。
バルサは当初、契約更新交渉を2026年9〜10月まで先延ばしする予定だった。
しかし『ムンド・デポルティーボ』によると、バルサは契約を3～4年延長するオファーを早急に提示する方針に転換した。
ロベルト・レヴァンドフスキの退団でトーレスのチーム内価値は上昇。マルクス・ラッシュフォードの買い取りオプションが行使されなかったことも、その傾向を強めた。