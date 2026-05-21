移籍を後悔するどころか：「今のこのクラブはアヤックスより優れている」

ライフ・オルデンスタムは、アヤックスからコモへの移籍を後悔していない。19歳のサイドバックはELF Voetbalのインタビューでそう語った。

オルデンスタムは昨夏、アヤックスからフリー移籍でコモへ加入。右利きの彼はまだ公式戦デビューを果たしていないが、セスク・ファブレガス監督率いるトップチームとの合同練習にすでに数回参加している。

それでも「今の時点ではコモの方がアヤックスより優れている。アヤックスは守備やポジショニングでコモから学べるはずだ。セリエAはエールディヴィジよりレベルが高い」と語る。

私自身も多くのことを学んだ。「イタリアでは守備をどれほど真剣に捉えているか、すぐに分かった。細部まで注意が払われ、ディフェンダーはMFやFWと別メニューで練習する。ボールを使わないトレーニングが圧倒的に多い。」

「さらに体づくりにも重点を置き、ジムで多くの時間を過ごしています。その成果が出てきており、アヤックス時代より大柄な選手と対戦するため、これは不可欠です」とオルデンスタムは語った。

彼は2020年から2025年までアヤックスのユースでプレーし、その前はPECズヴォレから引き抜かれた。

レリスタッド出身のこのDFは、コモでプレーする唯一のオランダ人ではない。トップチームにはウイングのジェイデン・アダイもいる。