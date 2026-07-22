ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、攻撃的選手はサウジ・プロリーグへの移籍に合意。メディカルチェックがクリアできれば、アル・ヒラルはまもなく正式発表できる見込みだ。

移籍金は基本6450万ユーロ、ボーナスを含め最大7600万ユーロになる見込みだ。

昨季後半の活躍で24歳のサマーヴィルはウェストハムの降格は防げなかったが、オランダ代表としてW杯に出場。北米大会では4試合で2得点2アシストを記録した。

サウジアラビア移籍へ。クリセンシオ・サマーヴィルの波乱万丈な道のり。

その後、ASローマが獲得に名乗りを上げた。 しかしウェストハムは4600万ユーロのオファーを拒否し、6000万ユーロ以上を要求。そこでアル・ヒラルが介入し、本人とも合意した。ロマーノは「ローマが最後まで粘った狂乱の48時間」と伝えている。





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サマーヴィルはフェイエノールト・ロッテルダムのユース出身だが、ロッカールームでの乱闘事件でチャンスを逃した。 FCドルドレヒトやADOデン・ハーグへのレンタル移籍後、18歳でイングランドへ。リーズ・ユナイテッドのU-23からトップ昇格を目指した。2024年、ウェストハム・ユナイテッドは彼に約3000万ユーロを支払い、契約は2029年まで残っていた。