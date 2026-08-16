よりによって取締役会トップのアクセル・ヘルマンの誕生日に、アイントラハト・フランクフルトは土曜日、衝撃的な惨敗を喫した。プレシーズン最後のテストマッチで、アイントラハトはイングランドの中位クラブ、ブレントフォードFCに0-7で敗戦。攻撃ではまったく脅威を与えられず、守備ではミスが次々と続いた。

GKカウア・サントスは0-2の場面で痛恨のミスを犯した。キャプテンのロビン・コッホは0-3を招き、その直後に負傷交代を余儀なくされた。「彼は頸椎に打撲を受け、その後めまいがしていた」とアディ・ヒュッター監督は語った。「もうプレーを続けられる状態ではなかった」。Bild によると、30歳のコッホはチームとともにフランクフルトへ戻らず、ロンドンで検査を受けたという。診断結果はまだ出ていない。

ブレントフォード戦での惨敗前まで、アイントラハトは5試合のテストマッチをすべて制していた。ただし、そのうち3試合は格下相手だった。プレシーズン序盤のトラブゾンスポル戦での3-0も、まだ大きな判断材料にはならなかった。1週間前には、少なくともプレミアリーグ昇格組のハル・シティ相手に2-0の価値ある勝利を収めている。フランクフルトは金曜日、DFBポカールで5部のSCザンクト・テニスと対戦し、新シーズンをスタートさせる。ブンデスリーガ開幕戦は8月29日、アウェーでウニオン・ベルリン戦。その時までに、とりわけスポーツ担当取締役のマルクス・クレシェには移籍市場での働きが求められている。

アディ・ヒュッター、アイントラハト・フランクフルトの補強圧力を強める

「まだ自分の思い描くような陣容にはなっていない」と、ヒュッターはすでに先週話していた。現時点での新戦力はわずか4人。守備的MFとして、ノエル・アセコ（バイエルンから1200万ユーロ）とラファエル・オニエディカ（クラブ・ブルッヘから900万ユーロ）、さらにセンターバックのオタヴィオ（エストレラ・アマドーラから450万ユーロ）とマリク・ピンポング（FCミッティランU19から350万ユーロ）が加わった。ただ、この4人のうち即戦力と見なされている選手はいない。

ブレントフォード戦では、オニエディカとオタヴィオが先発出場。オタヴィオはコッホとともにセンターバックを組んだが、最初の失点にも関与し、さらにフィジカル面でなお改善の余地があることも露呈した。「まだ自分の思い描く状態にはない」と、ヒュッターはすでに先週語っていた。クレシェはもともと新たなセンターバック探しを精力的に進めていたが、オタヴィオの出来とコッホの負傷によって、そのプレッシャーはさらに大きくなっている。

加えて、攻撃的な選手も補強したい考えだ。アイントラハトは昨季レンタルで所属したノッティンガム・フォレストのアルノー・カリムエンドの完全移籍を長く望んでいたが、この件は現在停滞している。伝えられるところでは、ノッティンガムの要求額は3500万ユーロで、アイントラハトにとっては高すぎるという。代替候補として見られているのが、カールスルーエSCのルーイ・ベン・ファルハトだ。20歳のFWは、昨季の2部リーグで20試合に出場し、8得点関与を記録した。最近ではVfBシュトゥットガルトのエルメディン・デミロヴィッチの名前も、あくまで不確かな形ながら取り沙汰されていた。

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アイントラハト・フランクフルト、複数の不良在庫を放出したい考え

同時にアイントラハトは、31選手を抱えるあまりに大きすぎるスカッドの中から、複数の不良在庫を整理しようとしている。土曜日には、ひとまずノエル・フトケウがレンタルでSVエルフェアスベルクへ移籍した。依然として放出候補リストに載っているのは、アルトゥール・テアテ、ミシー・バチュアイ、エリース・スヒリ、ジェシク・エンガンカム、ニルス・ンクンク、そしてエリエ・ワイだ。バチュアイは近くサウジアラビアのアル・シャバブへ移籍する可能性があり、スヒリは1.FCケルン復帰の可能性がある。

とりわけナサニエル・ブラウンのバイエルン移籍（5000万ユーロ）という極めて利益の大きい売却のおかげで、アイントラハトはこの夏ここまでで大幅な移籍黒字を計上している。収入7725万ユーロに対し、支出は3030万ユーロだ。しかし、フランクフルトは前監督アルベルト・リエラの下で国際大会出場権獲得を逃したため、全体としては節約を強いられている。