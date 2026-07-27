ジヴァイロ・リードを巡る移籍問題が、ますます深刻な様相を呈している。『Voetbal International』によれば、フェイエノールトはノッティンガム・フォレストからの3度目のオファーもきっぱり拒否しており、ロッテルダムのクラブと19歳の右サイドバックは、今や真っ向から対立しているという。

ノッティンガム・フォレストは、ボーナス込みで最大2100万ユーロに達する3度目の提案を提示した。リード側は、このオファーによってフェイエノールトが交渉のテーブルに着くと確信していたが、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは今回も扉を閉ざしたままだった。

VIによれば、これは前クラブ首脳陣の方針と比べて目立った路線変更だという。前ゼネラル兼テクニカルディレクターのデニス・テ・クローセは、リードの周辺関係者に対し、移籍金がおよそ2500万ユーロであれば退団を協議の対象にできると伝えていたとされる。

しかし、リゴーの就任によって、その合意は白紙となった。新たなテクニカルディレクターは過去の約束に縛られるつもりはなく、才能あるこのDFに対して少なくとも3000万ユーロを求めていると、『Algemeen Dagblad』は伝えている。

これにより、リード陣営では、クラブが以前のメッセージを覆しているとして理解できない思いが広がっている。右サイドバック本人もまた移籍に前向きだ。プレミアリーグは彼にとって理想的な次のステップと見なされており、ノッティンガム・フォレストは5年契約を用意している。

また、リードの負傷歴も判断材料のひとつとなっている。昨季は2度のハムストリング負傷によって数か月を欠場しており、そのためトップクラブへの大型移籍のチャンスが自然に再び巡ってくるとは限らないことを、彼自身も理解している。だからこそ、イングランドへの移籍を絶好の機会と見ている。

一方で、フェイエノールトの見方は大きく異なる。クラブはリードを新シーズンに向けた絶対的な主軸のひとりとみなしている。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督も右サイドバックを明確に戦力として計算しており、キャプテンに任命することさえ検討しているという。

最大の焦点は、この案件が今後どのように進展していくかだ。フェイエノールトの考えを変えさせるには、ノッティンガム・フォレストが大幅に条件を改善したオファーを再提示する必要がある。一方でリードは、周辺関係者によれば以前に示された期待を、クラブがなお考慮してくれることを望んでいる。こうして当面、選手とクラブは真っ向から対立しているように見える。