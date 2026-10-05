イタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノが、レアル・マドリードの数名のスター選手の去就について最新の動向を明らかにした。中心となるのはティボ・クルトワ、アルダ・ギュレル、エンドリックで、クラブが主力選手の確保と来たる期間のスカッド構成に関する案件を決着させるべく動く中での報道だ。

ロマーノによれば、レアル・マドリードはすでにアルダ・ギュレルの契約延長をまとめており、合意は整っていて残るは公式手続きと発表のみだと説明。この取引は「100%完了している」と断言し、クラブは発表の式典と公式写真撮影を行う準備ができているとした。

クルトワについてロマーノは、ベルギー代表GKとレアル・マドリードの双方が、現行契約が2027年6月までであるにもかかわらず、ともに歩み続けることを望んでいると説明し、両者の口頭合意は完成に非常に近づいていると指摘した。

このイタリア人記者は、クルトワが2027－2028シーズン、さらにその翌シーズンもレアル・マドリードのGKとして残留することになると断言し、クラブは契約延長の公式な最終調整の段階に近づいているとした。

一方で、エンドリックの去就はより不透明なままだ。2030年6月までレアル・マドリードとの契約で結ばれているにもかかわらず、ジョゼ・モウリーニョの指揮下で十分な出場時間を得るのに苦しんでいるためである。

ロマーノは、エンドリックが夏の移籍市場の間に複数の退団のオファーを受けていたと説明。その中にはアストン・ヴィラ、ローマ、ミランへのレンタル移籍があり、さらにリヴァプールからの関心もあったが、レアル・マドリードはレンタルであれ完全移籍であれ、すべての選択肢を拒否したという。

ロマーノは、このブラジル人フォワードの去就は来たる1月までの出場機会の多寡によって大きく左右されると指摘し、選手は最高のフィジカルコンディションに到達し、モウリーニョにチームでより多くの機会を与えるよう説得するために努力を続けていくと説明した。