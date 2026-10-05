イタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノが、ティボ・クルトワ、アルダ・ギュレル、エンドリックをはじめとするレアル・マドリードの複数の主力選手の将来に関する最新情報を明かした。クラブが今後の期間に向け、主力を維持しスカッド編成に関する案件を解決するために動く中での発表となった。

ロマーノは、レアル・マドリードがアルダ・ギュレルの契約更新問題をすでに決着させたと述べ、合意は整っており、残るは正式な手続きと発表のみだと説明。この取引は「100％完了している」と断言し、クラブは発表式典と公式写真撮影を行う準備が整っていると付け加えた。

クルトワについては、現在の契約が2027年6月まで残っているにもかかわらず、ベルギー人GKとレアル・マドリードの双方が共に歩み続けることを望んでいるとロマーノは説明し、両者間の口頭合意は完了に非常に近づいていると指摘した。

イタリア人記者は、クルトワが2027-2028シーズン、さらにその翌シーズンもレアル・マドリードのGKとして残留すると断言し、クラブは契約更新に正式な最終的な仕上げを施す段階に近づいていると述べた。

一方、エンドリックの将来はより不透明なままだ。2030年6月までのレアル・マドリードとの契約で結ばれているにもかかわらず、ジョゼ・モウリーニョの指揮下で十分な出場時間を得られずに苦しんでいるためだ。

ロマーノは、エンドリックが夏の移籍市場期間中に退団に向けた複数のオファーを受けたと説明。その中にはアストン・ヴィラ、ローマ、ミランへのレンタル移籍、さらにリヴァプールからの関心も含まれていたが、レアル・マドリードはレンタルであれ完全移籍であれ、すべての選択肢を拒否した。

ロマーノは、ブラジル人FWの将来は来年1月までの出場数の多寡によって大きく左右されると指摘し、選手は最高のフィジカルコンディションに到達し、より多くの出場機会を与えるようモウリーニョを納得させるため、取り組みを続けていくと説明した。