移籍はまだ正式決定していない！ バイエルンのヴィンセント・コンパニが親善試合での勝利で興味深い実験に踏み切る

1-2で敗れたSVヴェーエン・ヴィースバーデン戦、15-0で勝利したFCロッタハ＝エーゲルン戦に続き、ヴァンサン・コンパニ監督は済州SK FC戦でも先発に多くの若手選手を起用した。そして彼らは今回もまた好印象を残した。

フェリペ・チャベス（19）はグイド・デラ・ロヴェーレ（19）のアシストから11分に早くも順当な形で1-0とし、その後も追加点のチャンスを迎えた。済州の一時同点弾の後には、バスティアン・アッソモが41分に2-1を決めた。まだ16歳のストライカーはロッタハ＝エーゲルン戦でもネットを揺らしており、このプレシーズンでますます大きな勝者へと成長しつつある。

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バイエルン：バラ・ンディアイは左ウイングで出場

立ち上がりから出場したのはバラ・ンディアイ（18）も同様だった。ガンビノス・スターズからバイエルンへの移籍は、提携アカデミーからのものではあるが、いまだ正式発表されていないにもかかわらずだ。「彼はここに帯同し、アジアツアーに参加する許可を得ている」と、スポーツ担当取締役マックス・エベールは事前に語っていた。 移籍は今後数日以内に正式決定する見込みだ。

ロッタハ＝エーゲルン戦では、ンディアイは途中出場からスーパーゴールを決めていた。済州戦でコンパニはこのセントラルミッドフィールダーを左ウイングで試した。ンディアイは存在感を放ち、何度も巧みにドリブルを仕掛けた。コンパニのこの実験の狙いは何か。主力のルイス・ディアスの陰で、バイエルンの左ウイングはすぐに層が薄くなるからだ。最初の代替候補と見なされているのはレンタルから復帰したアリヨン・イブラヒモビッチで、ンディアイにもシーズンの中で十分に出場機会が巡ってくる可能性がある。

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伊藤洋輝：決定機を逸し、あわやオウンゴール

バイエルンでは、韓国Kリーグ1で7位の相手との一戦に、ヨナス・ウルビヒ、キム・ミンジェ、伊藤洋輝、トム・ビショフ、ジョアン・パリーニャという5人の実績あるプロが先発した。地元のスターであるキムがキャプテンマークを巻いたが、36分ですでに交代となった。W杯出場後だけに、慎重にコンディションを上げていく方針だという。ただ、マーケティング上の理由から彼の先発起用はおそらく避けられなかった。

一方で、伊藤は極めて不運な出来だった。27歳の日本人はまず、完全にフリーの状態で決定機を逃すと（18分）、その後はウルビヒとの連係ミスからヘディングでのバックパスであわやオウンゴールを招きかけた（26分）。伊藤は左サイドバックで先発し、キムの交代後はセンターバックへ移った。だが後半立ち上がりには、不必要に激しいチャージでイエローカードを受けた。その直後にはシュートを危険な形でディフレクトしたが、ウルビヒが好セーブでしのいだ。

数日前、エベールは適切なオファーがあれば伊藤の移籍を認めると強調していた。少なくとも済州戦でのパフォーマンスは、来季に向けたアピールとは言えなかった。その一方で、サシャ・ボエイ、ブライアン・サラゴサと同様に、ぜひとも売却したいとされているパリーニャとビショフは、済州のブラジル人FWマテウス・アイアスによる一時同点弾の前にひどく翻弄された。

バイエルンは金曜日にアストン・ヴィラとテストマッチ

61分にはジョナタン・ター、新戦力ナサニエル・ブラウン、サシャ・ボエイ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、アリヨン・イブラヒモビッチが投入された。78分にはコンラート・ライマー、ヨシプ・スタニシッチ、ヨシュア・キミッヒ、ルイス・ディアスが続いた。幾度も好機はあったものの、2-1という最終結果は変わらなかった。

バイエルンは今後、韓国の済州島から香港へ移動する。そこで金曜日、アジアツアー2試合目のテストマッチとしてアストン・ヴィラ戦（14時）に臨む。8月15日にはミュンヘンでRBライプツィヒと対戦する。