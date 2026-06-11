移籍の詳細…レアル・マドリードがベルナルド・シルバと合意

報道によると、マンチェスター・シティのベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍が決定的な段階に入った。

イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードは2028年6月までの2年契約（1年延長オプション付き）で合意間近だという。

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スペイン『マルカ』は、ポルトガル代表MFがフランス人DFイブラヒマ・コナテ、オランダ代表DFデンゼル・ダムフリーズに続き今夏3人目の補強になると伝える。

同紙によると、クラブと選手は、来週水曜にコンゴ民主共和国との2026年W杯初戦を控えるポルトガル代表の遠征前に移籍を完了させる方針だ。

バルセロナとアトレティコ・マドリードも興味を示したが、レアル・マドリードの迅速で断固とした姿勢が移籍を決めたという。

マルカ紙は「プレミアリーグで9年間過ごし、故郷に近い場所でプレーしたいと考えており、マドリードは最適だ」と指摘した。

シルバは2026年W杯予選1回目でコロンビア、コンゴ民主共和国、ウズベキスタンと同組のグループ11に入る。