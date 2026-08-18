スペインのテレビ局101TV セビージャの報道を引用した Bild によると、ポルトガル人FWのスペイン移籍を後押しするため、レアル・ベティスの代表団が週初めにドルトムントを訪れたという。

報道によれば、ラモン・アラルコン・ルビアレス氏とアルバロ・ラドロン氏らクラブ首脳陣は、この24歳を「移籍ターゲットの第一候補」に定めたという。ただし、一定の競技面の目標を達成した場合に買い取り義務へ切り替わる買い取りオプション付きのレンタル移籍を優先しているようだ。

しかし、これはスポーツディレクターのオーレ・ブック氏、スポーツ担当CEOのラース・リッケン氏らBVB首脳の考えとはまったく一致していないという。ファビオ・シルバが退団するのであれば、どうやら2250万ユーロのオファーがあった場合に限られるようだ。これは、BVBが昨夏にシルバ獲得のためウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズへ支払った金額に相当する。

ファビオ・シルバはBVBでジョーカーとしてのみ好印象を残し、退団もほのめかしていた

この高額投資は、これまでのところまだ見合う結果を生んでいない。シルバは不可解な経緯でドルトムントに加入し、どうやらメディカルチェックの中で初めて判明した内転筋の手術の後、当初は数週間にわたって離脱した。

シルバがニコ・コバチ監督の下で初めて短い出場機会を得たのは9月末から10月初旬にかけてで、すでに冬の時点で、先発出場がわずか1試合のみだったこと、そしてセルー・ギラシの後塵を拝するジョーカー役だったことから、ドルトムントからの早期退団をほのめかしていたとされる。

ただ、ドルトムント首脳はこれに極めて明確に待ったをかけた。Sport Bildは12月初旬、ポルトガル人FWの代理人に対し、「近いうちの退団は完全にあり得ない」と強く通告したとまで報じていた。

年明け後、コバチ監督がコンディションの向上に伴ってより多くのチャンスを与えるようになったことで、シルバの状況も改善した。ただし、シルバが説得力を示したのはあくまでジョーカー役、そしてアシスト役としてのみで、先発として、またギラシにセンターフォワードのポジションで大きな競争をもたらす得点者としてではなかった。

デビューシーズンを終えた時点で、シルバは10得点関与（3得点7アシスト）を記録し、そのうち8つは途中出場からだった。特にその献身性、そしてコバチ監督にとって非常に重要な守備面での働きについては、一度も疑問視されることはなかった。

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ファビオ・シルバ退団ならBVBはトレゾルディも獲得するのか？

ドルトムント攻撃陣における目玉補強であるコンタンティノス・カレツァスとヤニス・コンスタンテリアスが、ギラシの後ろの2列目で主力になる可能性が高いことを踏まえると、シルバの先発のチャンスはここへ来て大きく低下している。レアル・ベティスに加え、レアル・ソシエダもこの一度だけポルトガル代表に招集された選手に注目しているようだ。

ただし、内部ではシルバが夏のプレシーズン準備の過程で、BVBでの競争に挑み、ポジションを勝ち取りたいという意思を明確にしたとされる。ドルトムントとの契約は2030年まで残っている。それでも最終的にシルバが退団を望むことになれば、BVBは移籍市場でもう一度動かなければならないだろう。

一方では、過密日程を踏まえれば、ギラシ以外に名目上のセンターフォワードが1人しかいない陣容にするのは軽率だろう。他方で、ギニア人エースFWの残留も、サウジアラビアから高額オファーが実際に届いた場合には、決して絶対とは言い切れない。

ここ数週間から数カ月にわたり、BVBはニコロ・トレゾルディ獲得と結び付けて報じられてきた。ドイツU-21代表の同選手はクラブ・ブルージュ移籍後、キャリア最高のシーズンを送り、58試合で23得点（9アシスト）を記録した。すでに始まっているベルギーでの新シーズンでも、その決定力をすでに示している。ここまで公式戦3試合で、21歳の同選手は3得点を挙げている。