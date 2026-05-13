移籍の噂を受け、ペップ・グアルディオラがナタン・アケについて突如として注目すべき発言をした。

ペップ・グアルディオラ監督はマンチェスター・シティ対クリスタル・パレス戦の前日会見で、ネイサン・アケについて語った。オランダ代表58試合出場のアケは、6シーズン過ごしたマンチェスターを離れる見込みだ。

過去数シーズン重用された左利きのディフェンダーだが、今季の出場時間は1535分にとどまる。イタリア・セリエA移籍の噂もある。

それでもグアルディオラ監督は「チームに残ってほしい」と残留を望んだ。

グアルディオラは「彼ほど信頼できる選手はほとんどいない。集中力と役割の遂行では私が見てきた中で最高だ」とオランダ代表を称えた。

出場機会が少ない理由についてグアルディオラは「彼は3日と空けずに試合に出続けるのが難しい」と説明する一方、「それでも出場すれば結果を出す。ブレントフォード戦ではシャデやチアゴに対しフルタイムで活躍した。ナタンは素晴らしい」と称えた。

それでも、もし彼が去るなら大きな損失だ。「私が見てきた最高のチームメイトの1人。獲得は本当に正解だった。イスタンブールでのCL決勝に出場したことが、彼の信頼性を示している。素晴らしい人間であり、選手だ」とグアルディオラは語った。

アケは2020年夏、ボーンマスから約4500万ユーロで移籍。マンチェスター・シティでは通算175試合に出場し、4度のリーグ優勝と1度のチャンピオンズリーグ制覇を経験した。イングランドでの現状に関わらず、ロナルド・クーマン監督が率いるワールドカップ代表入りが確実視されている。