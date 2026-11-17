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ユヴェントスのMFウェストン・マッケニーは、マウリシオ・ポチェッティーノの就任後、米国代表選手にマンチェスター・ユナイテッド移籍の噂が浮上するのは自然だと認めた。ハイチとのCONCACAFネーションズリーグの一戦を前に、28歳のマッケニーは複数の米国人選手がオールド・トラッフォードのクラブに加入する可能性を示唆した。

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米国代表の中心選手が移籍の噂に言及

マッケニーは、米国人選手が退任する指揮官とイングランドで再び顔を合わせる可能性を否定せず、トリノで関心を集めた。アルゼンチン人指揮官の下で中心的役割を担ってきた1998年生まれのMFは、 新聞がすでに自身や同胞をマンチェスター・ユナイテッドと結びつけている と指摘。今はユヴェントスでのプレーに集中しているものの、セリエAでプレーするマッケニーは、才能ある代表の仲間の何人かが再会に心を動かされる可能性があると考えている。

代表の仲間の実力を評価

米国代表の選手たちの中には、今後12カ月以内に新たな挑戦を求める者がいると見込まれており、オールド・トラッフォードの首脳陣が見知った選手を獲得候補にするのではないかとの憶測が強まっている。

記者会見でメディアの質問に答えたマッケニーは、こう語った。「米国代表の選手がマンチェスター・ユナイテッドに？ ポチェッティーノがここで過ごした時間を通じて、このチームと、選手たちが持つ実力を知ることができたのは間違いないと思う」

「そうだね、可能性はあると思う。このチームには、近いうち、あるいは来年中に移籍するだろう選手がたくさんいる。だから、移籍の噂が出るのはある程度避けられないと思う。ただ、結局のところ、監督が何を考え、どんな選手を探しているかは分からない。それでも、僕たちの何人かがユナイテッドと結びつけられることはあると思うし、実際に実現するかもしれない……」

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退任する指揮官は目の前の試合への集中を求める

一方、ポチェッティーノは慎重な姿勢を示している。ハイチ戦で代表チームでの任務を終え、 イングランドへ向かう 準備を進めるなか、ユナイテッドの新監督は2年以上率いてきた選手たちを称賛しつつ、今は目の前のことに集中するよう求めた。

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代表チームから選手を引き抜く可能性を問われたポチェッティーノは、こう述べた。「優れた選手なら誰もが最高レベルに到達することを夢見るものだ。ただ、今は今日のこと、つまり代表戦と現在所属するクラブに集中する必要があると思う」

「私はこの代表チームの選手全員を、もう2年以上よく知っている。彼らには素晴らしい才能がある。当然、将来その時が来れば、判断を下し、よく知る選手の獲得に動く可能性について、注意深く検討することになる」

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冬の移籍市場を前に残留争い

1月の移籍市場を検討する前に、ポチェッティーノには国内での1カ月半の戦いが待っている。ユナイテッドを プレミアリーグの降格圏 から遠ざけなければならない。ピッチ上の結果を安定させて初めて、コーチングスタッフは冬に必要な選手像に合う候補がいるかを見極めることになる。マッケニーは今週の代表戦が終わり次第、トリノに戻る。