『ヘット・ニュースブラット』によると、ドイツU-21代表の主将はハノーファー96からベルギー王者へ移籍した際、将来の売却益から多額の分配を受ける権利を確保したという。トレソルディは売却益が生じた場合、その12％を受け取るとされる。

このFWは2025年夏、移籍金750万ユーロでハノーファーからクラブ・ブルッヘに加入した。今では欧州で最も引く手あまたの選手の一人となり、移籍金は5000万ユーロを超えると見積もられている。報道によれば、ブルッヘは夏の時点ですでに売却額として3500万ユーロを要求していた。トレソルディの契約は2029年まで残っている。

複数の名門クラブがトレソルディの獲得に熱心だという。ここ数カ月はドルトムント、インテル、バルセロナ、アトレティコ・マドリード、トッテナム、アーセナルの名前が挙がっていたが、現在は特にACミランがこのストライカーの獲得を推し進めているとされる。

『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は先ごろ、トレソルディの獲得がクラブオーナー、ジェリー・カルディナーレの最重要案件になっていると報じた。この米国人オーナーは、トレソルディが先週のチャンピオンズリーグで地元のライバル、インテルを相手に3得点を挙げるずっと前から、獲得の条件を調べるようスポーツ部門の幹部に指示していたという。その後、移籍の可能性を探るため、トレソルディの代理人に接触したとされる。

カルディナーレは進展について直接報告を受けることを望んでいる。ただ、22歳のトレソルディの獲得に1月に乗り出すのか、それとも来夏まで待つのかは明らかになっていない。

トレソルディはその特性から、ミランが求める選手像に合致する。ミランは成績が振るわなかった数年間を経て、再び強いチームを築こうとしている。そのため、現在セリエAで4位につける同クラブは、すでに一定の水準に達しながら、さらなる成長の余地もある選手に注目している。『ガゼッタ』によれば、複数のスカウティングレポートがトレソルディをそう評価している。

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ニコロ・トレソルディは熱烈なミランファン

トレソルディの獲得争いで、ミランには特別な切り札があるかもしれない。トレソルディは熱烈なミランファンで、キャリアの中で必ず赤と黒のユニフォームを着たいと考えている。父エマヌエーレ・トレソルディが最近、明かした。「彼はカカ、インザーギ、パトに夢中になった。そこから気持ちを変えさせることは不可能だった」。そのため、インテルへの移籍は難しいという。「彼がそれを受け入れるかどうかは分からない。ファンとしての気持ちが勝るかもしれない。彼の夢はACミランのユニフォームを着ることだ」

トレソルディはこれまでブルッヘでベルギーリーグ優勝とスーパーカップ制覇を経験した。この首都のクラブで70試合に出場し、32得点9アシストを記録している。

実際に移籍する場合の次のクラブだけが、現在のトレソルディをめぐる関心事ではない。代表としてドイツを選ぶのか、それともイタリアを選ぶのかという決断にも注目が集まっている。ユルゲン・クロップ・ドイツ代表監督が選んだ直近の44人のメンバーには入らなかった一方、ドイツU-21代表ではプレーを続けており、同代表での国際試合27試合で16得点を挙げている。代表での将来については、来夏のU-21欧州選手権が終わってから決める意向だ。母親がアルゼンチン人のため、アルゼンチン代表でもプレーできる。