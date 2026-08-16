移籍が目前に迫っている。ジョーイ・フェールマンは2200万ユーロでPSVを去ることになる。

ジョーイ・フェールマンがPSVを離れ、ボルシア・ドルトムントに移籍する。日曜午後、Eindhovens Dagbladが報じた。27歳のMFの移籍金は約2200万ユーロとなる。

フェールマンとPSVの契約は2028年までとなっており、その中にはこの金額での売却条項が盛り込まれている。ドルトムントはその条項を行使することを決めた。メディカルチェックは月曜日に実施される予定で、それを通過すれば2031年半ばまでの契約にサインする。

今週前半の時点ですでに、ドルトムントがフェールマンを有力な選択肢と見ていることは明らかになっていた。ただ、Voetbal Internationalによれば、その売却条項は8月20日ごろに失効するとみられており、将来については早期に決着がつく見通しだった。そして今、その結論が出た。

フェールマンは土曜日、エクセルシオール戦後（1-2で勝利）、ESPNの取材でドルトムント移籍の可能性についてすでに反応していた。「もちろん、ものすごく素晴らしいクラブです。すべてを見守っています」

「もちろん、いろいろな話は耳に入ってきます。でも少なくとも、まだ僕がそこでプレーしているという状況ではありません。もしそうなれば、僕にとってはもちろん素晴らしい選択肢になるでしょう。実際、そういう機会は何年も待っていました」とフェールマンは語った。

フェールマンは2022年1月からPSVでプレーしており、大きな成功を収めてきた。過去3シーズンはいずれもオランダ王者となり、さらにオランダ・カップを2度、ヨハン・クライフ・シャールも3度制した。

フォレンダム出身のフェールマンは、この数シーズン、より大きなステップを踏みたい意向を隠してこなかったが、例えばフェネルバフチェへの移籍は土壇場で破談となっていた。