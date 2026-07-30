イングランド代表の同選手は自身のインスタグラムで声明を発表し、来季はカタルーニャのクラブのユニフォームを着ないことを認めた。

「クラブの皆さんには、ここでの時間をこれほど前向きで忘れられない経験にしてくれたことに心から感謝している。すべての瞬間を楽しんだし、多くの特別な思い出を持ち帰ることになる」とラッシュフォードは記した。また、背番号14のバルサのユニフォームの写真も投稿した。

28歳のラッシュフォードが、レンタル移籍後もバルセロナでの短い在籍を続ける可能性は低いと、この数週間ですでに見えていた。 バルサは3000万ユーロの買い取りオプションを行使せず、その代わりにニューカッスル・ユナイテッドからアントニー・ゴードンを左ウイングの新戦力として獲得した。

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マーカス・ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドに残るのか？

とはいえ、ラッシュフォードは昨季のカタルーニャのクラブで十分に印象を残しており、ハンジ・フリック監督率いるチームで公式戦49試合に出場して28ゴール関与（14得点、14アシスト）を記録した。

イングランド人のラッシュフォードにとって、バルサでの終わりは同時に古巣マンチェスター・ユナイテッドへの復帰を意味する。同クラブとは2028年6月30日まで契約を残している。

新指揮官マイケル・キャリックの下で再統合される可能性もあれば、完全に別れる可能性もある。少なくとも関心を示すクラブには事欠かないようで、フェネルバフチェとトッテナム・ホットスパーという名のあるクラブが28歳のラッシュフォードに関心を寄せているとみられている。