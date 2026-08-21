モナコは現在、カンファレンスリーグのリーグフェーズ出場を懸けたプレーオフで、ポーランドのクラブであるグールニク・ザブジェと対戦している。ポーランドで行われた第1戦は木曜日、モナコが3-2で勝利した。

ブルナーは90分間ピッチに立ち、ヘディングで一時3-1となるゴールを記録した。この得点は直近の上昇傾向を裏づけるものであり、実際、移籍から2年後にしてモナコでの公式戦初ゴールとなった。

ブルナーはボルシア・ドルトムントの下部組織で大きな注目を集めた後、2024年に不和の末、400万ユーロで公国へ移籍した。ブルナーは、BVB首脳陣が保証する意思のなかった出場機会をトップチームで大幅に増やすよう求めていたとされる。しかもそれは、規律上の問題があった後のことでもあった。

その後すぐに、モナコの提携クラブであるベルギーのセルクル・ブルージュへレンタル移籍したが、これは計画通りには進まなかった。ブルナーが公式戦でプレーしたのはわずか1083分。それでも6得点を挙げた。

モナコは日曜日にリーグ・アン開幕を迎える

昨季のモナコでのシーズンは、さらに失望の大きいものとなった。リーグ・アンでブルナーがピッチに立ったのはわずか127分だった。ただ、この夏のプレシーズンで、現在20歳となったストライカーはここまで極めて優れた印象を残している。練習試合7試合で6得点。見事な数字だ。FCリヴァプールやヘタフェCF戦でもゴールを決めている。

今季最初の公式戦でも、ブルナーはこうしたパフォーマンスをそのまま継続した。フランス紙L'Equipeは、グールニク戦でのゴール後、彼を「今この時の男」と称えた。モナコは日曜日、新たなリーグ・アンのシーズン開幕戦でアウェーのACル・アーヴルと対戦し、その後木曜日にグールニクとの第2戦に臨む。

ちなみに、これはルーカス・ポドルスキのクラブでもある。2025年から、現在41歳の元ドイツ代表はこの伝統あるクラブのオーナーを務めている。昨季終了まで彼は現役としてもプレーし、別れの際にはポーランド杯を制した。