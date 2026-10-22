ベルト・コンテルマンはフェイエノールトの成長を高く評価している。一方、元オランダ代表の同氏は『デ・テレグラーフ』に対し、ある大物選手には疑問を呈した。

フェイエノールトは水曜夜、レアル・ベティスに0-1で敗れ、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで2敗目を喫した。しかし、コンテルマンはこの敗戦の影響をさほど懸念しておらず、日曜日のPSV戦ではフェイエノールトが違う姿を見せると予想している。

「いや、フェイエノールトの現在地を考えれば、打撃ではない」と、コンテルマンは『デ・テレグラーフ』に語った。元オランダ代表の同氏によれば、フェイエノールトはレアル・ベティス戦で得られるはずのものを逃し、普段の大胆さや度胸を示せなかったと自覚するだろう。それでも、日曜日のPSV戦で立て直すことはできるという。

コンテルマンは、フェイエノールトの成長そのものには非常に感銘を受けている。「本当に、驚くほどうまくいっている。彼らが考え出したやり方は実に素晴らしい」と元DFは語り、シプケ・フルスホフとジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの協力関係も称賛した。

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コンテルマンが特に高く評価するのはジファイロ・リードで、右サイドバックの同選手をデンゼル・ダンフリースになぞらえた。「リードはデンゼル・ダンフリースになれる可能性を秘めている。一流の選手だ」と語る。技術面でより完成されているため、ダンフリース以上の可能性を秘めているかもしれないとコンテルマンはみている。「右サイドでのハジ・ムサとのコンビネーションも信じられないほど良い。あの2人はあのサイドで実にうまく連係できる」と述べた。

一方、ヴァレンテについては、その能力を認めながらも、コンテルマンの評価は慎重だ。「ヴァレンテについては、まだ少し自問している。本当にそこまで良い選手なのか、とね。本当にトップ中のトップなのかは分からない」。コンテルマンは、ヴァレンテが次のステップに進めば欧州の準トップクラスの水準に達すると予想する一方、明確な改善点も見ている。

「ヴァレンテは自分自身にもう少し厳しくなってもいい。私には、まだ少し『ジョーイ・フェールマンと同じタイプ』に見える」と厳しく指摘する。「2人ともポジショナルプレーは非常にうまく、ボールを味方に渡すことも多い。ただ、難しい試合では、割り切ってプレーするところが少し足りない。もう少し大人に、もう少し男らしくならないと」