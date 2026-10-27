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2026年のバロンドール授賞式でイングランド代表主将のハリー・ケインが正式に世界最高の選手に選ばれ、トーマス・トゥヘル監督が真っ先に称賛の言葉を贈った。ケインはクラブと代表で記録を塗り替えた1年を経て、この権威ある個人賞を獲得。イングランド代表を率いるトゥヘル監督は、チームの大黒柱であるストライカーへの大きな誇りを口にした。

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イングランド代表主将にとって輝かしい夜

月曜夜、ウェンブリー・スタジアムの象徴的なアーチは、ケインが世界最高のサッカー選手に選ばれたことを祝って、鮮やかな金色にライトアップされた。33歳のストライカーは、バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表で計73得点を挙げる圧巻のシーズンを経て、2026年のバロンドールを獲得した。イングランド人選手がバロンドールのトロフィーを掲げるのは、2001年のマイケル・オーウェン以来初めてであり、イングランドサッカーにとって大きな節目となった。

ケインはレアル・マドリーのキリアン・エンバペ、バルセロナの新星ラミン・ヤマルとの接戦を制した。FIFAランキング上位の国々から選ばれた100人のジャーナリストが、得点を量産するFWに票を投じた。ゴール前での安定感は比類がない。授賞式が、ケインがプロとしての歩みを始めた場所からわずか数マイルのロンドン中心部で行われたことも、この栄誉をいっそう感慨深いものにした。

トゥヘル監督、イングランド人選手の歴史的快挙を祝福

トゥヘル監督はケインの目覚ましい功績を称え、ストライカーとしての活躍を表現する言葉はとうの昔に尽きたと認めた。クラブと代表の双方でケインの決定力を間近に見てきたトゥヘル監督は、33歳の選手にすぐさま祝福の言葉を贈った。「ハリー、ふさわしいバロンドール受賞おめでとう！君のパフォーマンスを形容する言葉はずっと前に尽きてしまったが、サッカー界から正式に評価されたことをうれしく思う」とトゥヘル監督は語った。

「イングランド人として25年ぶりにこの大きな栄誉を手にしたことで、さらに特別なものになった。君が私たちのリーダーであることは幸運だ。大切な人たちとこの瞬間を楽しんだ後、また君が最も得意とすること、つまりゴールを決め、試合に勝つことに戻るのだろう」

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代表での活躍も受賞を後押し

ケイン個人の卓越したプレーに加え、代表戦が続いた夏に発揮したリーダーシップも受賞を後押しした。イングランド代表を2026年ワールドカップの準決勝へ導く中心的な役割を果たしたが、準決勝では試合終了間際にアルゼンチンに敗れる痛ましい結末を迎えた。決勝進出を逃したチームの失望はあったものの、大会を通じたケインの貢献は疑いようがなかった。

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大会を通じて6得点を挙げ、イングランド代表が決勝トーナメント序盤を勝ち進む上で、その決定力が力となった。準々決勝と準決勝では得点できなかったものの、相手守備陣にとって常に脅威であり続けた。イングランド代表は最終的に3位決定戦でフランスを破り、厳しい大会を前向きな形で締めくくった。

ケイン、イングランド代表のチームメートに感謝

ロンドンで壇上に立ったケインは、受賞に明らかに心を動かされていた。スピーチでは、競技の頂点に到達するまで支えてくれた人々に称賛を向けた。特に、自身の成功の重要な要因として、イングランド代表チーム内で築かれた環境を挙げた。タイトル獲得というチーム全体の目標が最優先である一方、この個人賞は1年を通じて自分を支えてくれたチーム全員のものだと強調した。

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「イングランド代表のチームメートのみんなへ。僕たちにとって特別な1年だった。完璧な1年ではなかったけれど、いい瞬間がたくさんあった。強い絆と一体感を築けた。練習の仕方、プレーの仕方、ワールドカップ期間中にホテルで過ごしたときの一体感。みんなのキャプテンを務め、チームを率いることは本当に光栄だ。とても誇りに思う。だから、この賞は間違いなく僕たち全員のものだ」とケインは語った。



