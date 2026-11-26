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レアル・マドリーとイングランド代表のスター、ジュード・ベリンガムが、チャンピオンズリーグでPSVに5-1で大勝した後のインタビューで見せた振る舞いが称賛を集めている。対象は「BBCスポーツ」のエリザベス・コンウェイ記者で、ベリンガムは別の記者が彼女の質問を遮ることを許さず、質問を最後まで続ける機会を与えるよう求めた。

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英紙『デイリー・メール』によると、火曜日に行われた試合後、サンティアゴ・ベルナベウのミックスゾーンでSNS上で大きな反響を呼ぶ出来事があった。コンウェイ記者がベリンガムに見事なゴールについて質問していたところ、別の記者が割り込み、彼女が2つ目の質問をする前にインタビューを終わらせようとしたのだ。

しかし、23歳のイングランド人MFはこの割り込みに応じなかった 。割り込んできた記者に向かって「すみません、彼女にはもう1つ質問があります」と告げたのだ。多くの人々は、この振る舞いを記者への敬意の表れであり、邪魔されることなくインタビューを行う権利を彼女に与えようとする姿勢だと受け止めた。

この場面の映像はSNS上で瞬く間に拡散し、ファンはベリンガムを品格ある人物、若者の手本だと称賛した。とりわけ、本来なら介入する必要のない場面でありながら、記者が仕事を全うする権利を守ることを自ら選んだ点が評価されている。

一方、エリザベス・コンウェイ記者は「BBC」の番組に出演してこの出来事について語り、レアル・マドリーのスターの振る舞いに感謝の意を示した。そのうえで、今回の件は、スペインで大きなメディアの注目を集めるこのイングランド人選手に対するファンの見方に、新たな一面を加えたと強調した。

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コンウェイ記者は、サンティアゴ・ベルナベウのミックスゾーンでの取材は困難な仕事だとして、「まさに大混乱です。レアル・マドリーを担当するイングランド人記者として、ジュードのインタビューを取ることはまさに私たちが望んでいることです。それは貴重な宝物なんです」と説明した。

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さらに、ベリンガムはメディアのインタビューに応じることが少なく、特に試合後に選手のコメントを求める多くの記者で混雑するミックスゾーンではなおさらだと付け加えた。そのため、彼に近づき、質問する機会を得ることは非常に難しいという。

コンウェイ記者はミックスゾーンの雰囲気についても続けて語り、カメラやマイクが並び、記者たちが押し合う中で、選手に近づこうと競い合っていると説明した。そして「マイクやカメラ、それに背の高い男性たちが私の頭越しに手を伸ばしてくるんです」と、仕事をするうえで直面する困難に触れた。

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彼女は、スタジアム内でこの分野の仕事をしている女性記者はごくわずかであり、さらにレアル・マドリーの取材に来ているイングランド人記者も限られていると説明した。だからこそ、自分の存在を示し、インタビューのための適切な場所を確保することが、彼女にとって極めて重要なのだという。

コンウェイ記者は、ベリンガムの介入を非常に優しい振る舞いだったと受け止め、その人柄と記者への敬意を称えた。今回の行動は、彼が礼儀正しく、彼女の仕事を尊重する選手であることを改めて証明したと語り、ピッチ上でのパフォーマンスとは別に、このイングランド人スターの人柄の新たな一面をファンが知るきっかけになったと付け加えた。

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コンウェイ記者はインタビューの中で、PSV戦の60分に決めた見事なロングシュートについてベリンガムに感想を尋ねていた。このゴールでレアル・マドリーは2-1とリードを奪い、その後の主導権をより確かなものにした。試合は最終的にレアル・マドリーが5-1で大勝している。

イングランド人MFは、訪れたチャンスに少し驚いたと答えた。当初はパスを出せる味方を探すつもりだったが、ボールがシュートを打つのに適した位置に来たことに気づき、狙ってみることにしたという。ベリンガムは「ボールをコントロールして収められることはわかっていました。でも普段は、パスを出せる選手が誰かを確認します。今回はボールがいい形で出てきたので、自分で打とうと思ったんです」と語った。

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さらにベリンガムは、このゴールは美しく、チームにとっても重要なものだったと付け加えた。レアル・マドリーに2点目をもたらし、試合の主導権を広げるゴールとなったからだ。その後もレアル・マドリーは優位を保ち、本拠地のファンの前で大差をつけて勝利を収めた。

インタビューを続ける機会を与えられたコンウェイ記者は、レアル・マドリーとイングランド代表での現在のパフォーマンスをどう感じているか、今がキャリア最高の状態だと思うかと続けて質問した。これに対しベリンガムは、過去のパフォーマンスを評価することにはあまりこだわらず、むしろ次の試合への準備に集中していると強調した。

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ベリンガムは「大切なのは次の試合に集中するというメンタリティです。自分のレベルは次の試合でのパフォーマンス次第だと思います。前の試合で何をしたかは、本当に重要ではありません」と述べ、試合が終わるたびにすぐ次の挑戦への準備に意識を切り替えていると語った。

最後にベリンガムは、メディアとの会話を楽しんでいても優先順位は変わらないと強調し、「今終わったばかりのこの試合も含めて、すべて順調ですし、皆さんと話すのは楽しいです。でも今は、次の試合への準備に集中を切り替えなければなりません」と締めくくった。

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一方、コンウェイ記者はSNSのアカウントでこのやり取りの詳細を投稿し、ベリンガムが自分の質問が終わるまで待ってくれたと紹介して、彼の対応への感謝をにじませた。ファンからは彼の振る舞いへの称賛が続き、この場面はレアル・マドリーのPSV戦勝利後、最も話題を集めたシーンの一つとなった。

ベリンガムにとってこの夜は、見事なゴールとレアル・マドリーの勝利への貢献だけにとどまらなかった。イングランド人女性記者への振る舞いで注目を集めたことで、その人柄やメディア対応にも光が当たり、今度はピッチ上のプレーとは別の面で、ファンから新たな称賛を受けることになった。