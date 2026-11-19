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アル・アハリとサウジアラビア代表に所属するFWフィラス・アル・ブライカンは、誰もが受賞を予想していながら、2026年のアジア最優秀選手賞を逃した。その本当の理由は「秘密条項」にあったと、複数のメディアが報じている。

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木曜日、アジアの年間表彰式がタイの首都バンコクにあるアクサラ・シアター・キングパワーで開催され、19部門で各賞が発表された。同会場は2017年にも授賞式の舞台となっている。

授賞式で発表された賞のひとつがアジア最優秀選手賞だ。候補には、フィラス・アル・ブライカンと、同じサウジアラビア出身でアル・ヒラルとサウジアラビア代表のキャプテンを務めるサレム・アル・ドサリ、さらにトラクトールに所属するイランのGKアリレザ・ベイランヴァンドが名を連ねていた。

受賞したのはアリレザ・ベイランヴァンドで、自身初となるアジア最優秀選手賞に輝いた 。今年、トラクトールとイラン代表で見せたパフォーマンスが評価された形だ。

しかし、ベイランヴァンドの受賞にはその妥当性をめぐって議論が巻き起こった。今年、アル・アハリとサウジアラビア代表で際立った活躍を見せたフィラス・アル・ブライカンが、自身初の受賞を果たすと誰もが予想していたからだ。

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そんな中、サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』が、フィラス・アル・ブライカンの落選につながった秘密条項の存在を明らかにした。それは、スコットランド人のアンディ・ロクスバーグ氏が委員長を務めるテクニカル委員会が、AFCチャンピオンズリーグエリートの各試合で追加の選手を1人選出し、ポイントを付与できるというものだ。このポイントは、マン・オブ・ザ・マッチ受賞者に与えられる15ポイントよりも少ないという。

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この条項によって、アリレザ・ベイランヴァンドは多くのポイントを獲得し、2026年のアジア最優秀選手賞受賞につなげた。ベイランヴァンドはAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ8試合のうち5試合でクリーンシートを達成していた。

同紙によると、アジアサッカー連盟（AFC）は発表まで受賞争いの謎と興奮を保つため、この条項を公表せず秘密にしていたという。

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フィラス・アル・ブライカンは、決勝で日本のFC町田ゼルビアを1-0で下し、アル・アハリをクラブ史上2度目、そして2連覇となるAFCチャンピオンズリーグエリート制覇に導いていた。

26歳のストライカーは同大会で勝負を決める存在となった。決勝では途中出場から、延長戦6分に劇的な決勝ゴールを決めている。

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一方、アリレザ・ベイランヴァンドはトラクトールをアジアの舞台での栄冠に導くことはできなかった。チームはAFCチャンピオンズリーグエリートのラウンド16でUAEのシャバブ・アル・アハリに0-3で敗れ、大会を去っている。

皮肉なことに、トラクトール敗退の主な原因となったのはベイランヴァンド自身だった。この試合の52分にレッドカードを受けて退場していたのだ。