秘密条項が危機を招く…コンシサオの契約は、いかにして連合の運営を窮地に追い込んだのか？

アル・イッティハドの元監督セルジオ・コンシサオ氏（ポルトガル）が、契約解除の補償金を巡りクラブ経営陣と法的争いを起こしている。

サウジアラビア紙アル・リヤディヤによると、コンセイサオ氏は6月初めに解任されたため、2年契約の残額全額の支払いを求めている。

関係者によると、契約には第1シーズン中に解任した場合、約4か月分の違約金が支払われる条項がある。また、第2・第3シーズンで3位以内に入れなかった場合、クラブは追加負担なく契約を終了できる条項もある。

契約解釈の相違

一方、コンセイサオ氏と代理人のホルヘ・メンデス氏は、契約残存期間分の報酬全額を受け取る権利があると主張。この解釈の相違が法的紛争に発展する可能性もある。

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クラブは6月1日、コンシサオとの契約終了を発表。公式声明では、チーム状況を総合的に見直し、目標と合わないと判断したと説明した。

在任期間は短く、成績も安定しなかった。

クラブは昨年10月、2028年までの契約でコンセイサンを招聘。2冠を達成しながらも退任したブラン監督の後任だった。

指揮した41試合では21勝7分13敗だった。

国内ではリーグ5位、国王杯準決勝、ACL準々決勝で敗退。これらの結果が、ジェッダを本拠地とする同クラブでの彼の任期終了を早めることとなった。