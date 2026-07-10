秘密の告白…フランス代表選手がモロッコの実力について衝撃的な事実を明かす！

フランス代表のスター選手は、木曜日の2026年W杯準々決勝モロッコ戦で、モロッコのレベルについて衝撃的な発言をした。

フランスはモロッコを2－0で下し準決勝進出を決め、ベルギー対スペインの勝者を待つ。

試合後、ラビオは「このチームを恐れる理由はなかった。それが試合中の印象だ」と語った。

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さらに彼は「相手がボールを保持していても危険は感じなかった。技術も戦術もすべてで上回っていた」と語った。

さらに試合後、フランス代表広報のラファエル・リモンと話し、「このチームは2022年より少し劣る」と感じていたと聞いた。

ラビオはモロッコの戦術に驚くとともに、次のように語った。 「彼らは珍しい守備ブロックを敷いてきた。あのような形で見ることはめったにない。もっと果敢にくると思っていたが、我々は彼らを挑発し、プレッシャーをかけ、フィジカルでも上回った。結局、彼らはあのような形で後退せざるを得なくなった」。

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準決勝でスペインと対戦する可能性については「リベンジしたい。実現すれば面白い」と語った。

スペイン代表は金曜夕方に準々決勝でベルギー代表と対戦する。



