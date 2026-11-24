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ケヴィン・デ・ブライネが、自身のナポリでの将来を巡る憶測が続く中、家族にとって敵対的な環境を作り出したとしてイタリアメディアを批判した。ベルギー人プレーメーカーは、古巣マンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグの一戦でエティハド・スタジアムに戻るのを前に口を開いた。

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私生活への介入と移籍報道に不満

デ・ブライネは、 1月の移籍市場 でスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナを去る可能性を示唆する最近の報道に、強い不満を示した。PSVアイントホーフェンへの移籍が取り沙汰されるベテランの司令塔は、試合前の記者会見で、妻がベルギーで受けた最近のインタビューに言及。イタリアメディアが退団の噂をあおるため、妻の発言を意図的に曲解したと感じているという。

『Football Italia』によると、デ・ブライネは「正直に言って、この件は本当に残念だ。あなたたちは読んでいないだろうが、記事を読めば妻が何を言ったか分かるはずだ。私はベルギーに行っていたが、その後いろいろなことが言われ、妻に対して否定的な反応がたくさんあった」と語った。さらに、自宅の写真が掲載されたことに特に怒りを示し、「報道で自宅の写真を見た。良いことではない。イタリアの記者たちがこの状況を作り出したのは分かっているが、なぜなのか分からない。あなたたちは私の私生活を知らないし、それについてコメントする権利もない。私と妻にとって不快な状況だった」と付け加えた。

ナポリでの将来については多くを語らず

デ・ブライネは、ナポリでの長期的な将来について明言を避けた。36歳の誕生日が近づく中、 現在の契約を巡る状況 も踏まえ、検討すべきことが多いと認めている。次の動きが不透明な一方、ベテランMFはナポリのために全力を尽くすことに集中していると強調。憶測に深入りするよりも、好調を維持し、厳しいシーズンを戦うチームを助けることが当面の最優先事項だと語った。

「現時点で言えることはあまりない。これまでは400％の力でプレーしてきた。もう20歳ではないし、もうすぐ36歳になるから、考えるべきことはたくさんある。今は話すことがあまりない。良いプレーができているし、チームが良い結果を出せるよう助けようとしている。今年は多くの困難があり、いろいろなことが起きた」と説明した。

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戦術上の役割の変化とマンチェスターへの帰還

ピッチ外で気を散らされることがありながらも、デ・ブライネは今季、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるチームでの自身のパフォーマンスに満足していると強調した。異なるシステムやピッチ上のスペースに適応する中で、自身の役割も変化し続けているという。コーチングスタッフにどこへ配置されても、ピッチ上の状況を読む力が最大の強みだと語った。

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「キャリアを通じてさまざまな役割を担い、何度もポジションを変えてきた。サッカーでは役割は常に変わり得る。ピッチ上で感じること、スペースがどこに見えるか、どこなら自分が最も脅威になれると思うかに基づいてプレーしている。今季は良いプレーができていると感じるし、それがピッチ上のどの位置かは関係ない」とデ・ブライネは語った。

シティの財務規則違反の裁定を受けても変わらぬ愛着

記者会見では、シティにプレミアリーグの財務規則に対する100件を超える違反が認定されたというニュースにも話が及んだ。同クラブでリーグ優勝6回を含む数々のタイトルを獲得し、10年間を過ごしたデ・ブライネは、 古巣とそこで築いた人間関係をすぐさま擁護 。法的な判断によって、クラブへの個人的な見方やピッチ上で注いだ努力が損なわれることはないと強調した。

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「ここは私のクラブだし、オーナーたちを愛している。このクラブには愛情しかなく、それは決して変わらない。もちろん人生にはルールがあるし、誰もが限界ぎりぎりでやっていると思う。私にとっては、ピッチのラインの内側でプレーし、ほかの選手たちと競い合い、チームや選手たちと多くの経験をした。だからこそ、それが私にとって最も大切なことだ。キャリアの後になっても、最も重要なのは、関わったすべての人との関係と、そうしたことにどう向き合うかだと思う」と締めくくった。