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数週間前、ユルゲン・クロップがバイエルンのヴァンサン・コンパニ監督の戦術について発言し、注目を集めた。これにバイエルン側が反応した。

バイエルンの戦術をめぐるユルゲン・クロップの最近の発言に、クラブ側は困惑しているようだ。

ヘルベルト・ハイナー会長は『t-online』のインタビューで、「私個人も、クラブの誰も、我々のチームの戦術に関するあの発言を理解できなかった」と語った。

ドイツ代表監督のクロップは10月末、ドイツ最多優勝を誇るバイエルンとアーセナルのチャンピオンズリーグでの対戦に際し、『DAZN』に「 バイエルンがボールを持たないときに何をしているのか、まだ完全には理解できていない 。ハイブリッドだったり、マンツーマンだったり、そうでなかったり。ゾーンで守ることもある。私もまだ勉強中、と言っておこう」と話していた。

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クロップはその後、数々の批判を受けた。 複数の元プロ選手らも発言し 、ドイツ代表監督を批判した。例えばシュテファン・エッフェンベルクは『Sport1』の番組「ドッペルパス」で、「彼は分析に深く踏み込み、気に入らない点、あるいは理解できない点を取り上げた。ドイツ代表監督として、それはすべきではない」と述べた。

Getty Images

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ハイナー会長、クロップはドイツ代表に適任との考え

とはいえ、ハイナー会長はこの件を公の場で大きな騒ぎにするつもりはなかった。「ユルゲン・クロップに、私が良いと思うことと、そうでないと思うことを伝えるのに年次総会は必要ない」と述べ、代わりにドイツ代表監督と個人的に話したい考えを示した。「伝えるなら本人に直接言う。私たちは知り合いだからね。それに良いことに、彼は前任のドイツ代表監督よりもずっと頻繁にスタジアムに来ている」

そもそもハイナー会長は、自身の発言を批判と受け取ってほしくないという。クロップは「基本的にドイツ代表にふさわしい人物だ。彼は新たな出発への機運を生み出している。それはドイツサッカーに必要なものだ」と語った。

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クロップは2026年W杯後にドイツ代表の監督に就任した。オランダ戦で土壇場に引き分け、ギリシャ戦では敗れるなど不安定なスタートを切ったが、代表チームは直近の4試合で3勝1分けを記録した。

これにより、ネーションズリーグでは最終節にグループA2の首位に浮上し、準々決勝進出を決めた。次の対戦相手はスペイン、ベルギー、ノルウェーのいずれかとなる。