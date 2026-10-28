自身が率いるチェルシーFCがアンフィールド・ロードでリヴァプールFCと対戦するアウェー戦を前に、アロンソはヴィルツを称賛した。かつてブンデスリーガのレヴァークーゼンで、ともに成功を収めた選手だ。

アロンソは「レヴァークーゼンでフロと過ごした時間についてしか話せない」とした上で、「私が今日ここにいる大きな理由の一つは、レヴァークーゼンで彼と過ごした時間だ」と語った。

アロンソは2022年から2025年まで、レヴァークーゼンでヴィルツとともに戦った。スペイン人指揮官は下位に沈んでいたチームを、2023-24シーズンに無敗でドイツ王者となり、DFBポカールも制したチームへと変えた。そのチームの攻撃的MFとして、ヴィルツは中心的な存在だった。

2025年、2人は「色彩の街」を去った。アロンソはアンチェロッティの後任として古巣レアル・マドリーの監督に就任したが、短期間で解任され、現在はチェルシーで指揮を執っている。一方のヴィルツは移籍金1億2500万ユーロでリヴァプールへ移籍。高い期待に応えられず、批判を受けることもあった。しかし、最近は調子を上げている。

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アロンソは「彼は特別な選手で、本当に多くの面で私を助けてくれた。私も彼から多くを学んだし、リヴァプールにいる今も彼のプレーを追っている。次のステップが常に興味深いものになることは、誰もが知っている。彼はどんどん良くなっている」と称賛した。

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ヴィルツは直近4試合で計4ゴールに関与。日曜日には、最近好調のブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンを相手に、シュートが相手選手に当たって方向を変え、リヴァプールの先制点につながった（2-0）。ただ、その後に足首をひねり、試合開始から1時間あまりで交代を余儀なくされた。足を引きずりながらピッチを去った後、本人は深刻ではなさそうだとの見方を示した。ドイツ代表のスターはSkyに「まだ検査はしていない。そこまでひどくはないと思う。ここ数週間、時々足首をひねっている。何とかしないといけない」と語った。

水曜日のカラバオカップ3回戦でアロンソと再会し、出場できるかはまだ分からない。アンドニ・イラオラ監督は「大きな問題には見えない」としながらも、「我々は3日おきに試合をしている。だから、彼の状態を見極めなければならない」と話した。